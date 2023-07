“หมอธีระ”เผยสัปดาห์ล่าสุดพบป่วยโควิดในไทยเพิ่มกว่าสัปดาห์ก่อนถึง 38.9%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สถานการณ์โควิด-19 รอบโลก



องค์การอนามัยโลกเพิ่งออกรายงาน WHO Weekly Epidemiological Update เมื่อคืนนี้ 13 กรกฎาคม 2566 (ภาพที่ 1)



ปัจจุบัน WHO ติดตามเฝ้าระวัง Omicron สายพันธุ์ย่อยอยู่ 8 ตัว เช่นเดิม ได้แก่ XBB.1.5, XBB.1.16 ซึ่งจัดเป็น Variants of Interest (VOI) และ BA.2.75, CH.1.1, XBB, XBB.1.9.1, XBB.1.9.2, และ XBB.2.3 ซึ่งจัดเป็น Variants under Monitoring (VUM)



ข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์จนถึง 25 มิถุนายน พบว่า XBB.1.16 ยังมีสัดส่วนตรวจพบสูงสุดที่ 22.12% อยู่ในระดับพอๆ กับสัปดาห์ก่อน



ในขณะที่รองลงมาคือ XBB.1.5 พบ 19.84% โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง



ส่วน XBB.1.9.1 และ XBB.1.9.2 นั้นมีสัดส่วนตรวจพบสูงขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้อยู่ราว 15% และ 14% ตามลำดับ



...สำหรับประเทศญี่ปุ่น



ข้อมูลสายพันธุ์ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จนถึง 25 มิถุนายน 2566 พบว่า XBB.1.16 และ XBB.1.9.2 ได้รับการตรวจพบในสัดส่วนเท่ากันคือ 20% โดย XBB.1.16 ลดลง และ XBB.1.9.2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร็ว (ภาพที่ 2)



ในขณะที่ XBB.2.3 และ XBB.1.5 นั้นตรวจพบรองลงมา แต่ทั้งสองตัวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า



หากดูภาพรวมการระบาดทั้งประเทศของญี่ปุ่น จนถึง 9 กรกฎาคม 2566 พบว่าสถานการณ์การติดเชื้อมีมากขึ้นอย่างชัดเจน



โดยมีรายงานเคสใหม่รายสัปดาห์เพิ่มขึ้นมากกว่าสัปดาห์ก่อนใน 37 เขตปกครอง จากทั้งหมด 39 เขตปกครอง (Prefectures)



ทั้งนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5 เท่าใน 9 เขต และมากกว่า 1.25 เท่าใน 25 เขต



...จะเห็นได้ว่า การระบาดในญึ่ปุ่นนั้นมากขึ้น อันน่าจะเป็นผลมาจากการลดมาตรการควบคุมป้องกันโรค และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคนจำนวนมากเดินทางระหว่างประเทศ โดยในบางพื้นที่ เช่น โอกินาว่า ก็มีรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมา เพราะการระบาดส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข จนเกินกำลังที่จะรองรับ ทำให้ต้องปรับลดบริการหลายต่อหลายแห่ง



สำหรับไทย การระบาดยังมีต่อเนื่อง และสัปดาห์ล่าสุดก็มีสถิติการป่วยที่เพิ่มกว่าสัปดาห์ก่อนถึง 38.9%



ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวสม่ำเสมอ



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก