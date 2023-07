"บิ๊กตู่"นั่งหัวโต๊ะถก ครม.จับตาพิจารณามาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลหรือไม่

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (11 ก.ค. 66) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มีวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬากรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬากรณราชวิทยาลัย สระแก้ว



กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 56 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องขออนุมัติการลงนามใน Letter of application for cooperating status เพื่อเข้าร่วมเป็น Cooperating Non - Contracting Party (CNCP) กับคณะกรรมาธิการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตทางทะเลของมหาสมุทรแอนตาร์กติก (CCAMLR) ของประเทศไทย



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ให้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บางส่วนมาใช้บังคับ พ.ศ. ...



ขณะที่วาระเพื่อทราบ ที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงพลังงาน รายงานการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)



กระทรวงการต่างประเทศ เสนอขออนุมัติทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานด้านสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การต่างประเทศ



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ...



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ...



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ.2565



กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ...



คณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ รายงานผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



สำนักงาน ก.พ. รายงานแนวทางการจัดทำและการกำหนดมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ



ทั้งนี้ ต้องติดตามว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนด้วยการพิจารณามาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลหรือไม่ หลังจากมาตรการนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 แม้ว่าที่ผ่านมากระทรวงการคลังจะส่งสัญญาณว่า อาจจะไม่ขยายเวลามาตรการดังกล่าว และให้ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันฯ ไปดูแลแทน