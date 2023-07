นายกฯ ชื่นชม อภ.ร่วมเกาหลีผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากเซลล์เพาะเลี้ยง

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และ บริษัท SK bioscience Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี ในการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวัคซีนเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศ (Memorandum of Understanding Collaboration on Vaccines for Thai’s Public Health Security) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยจะร่วมกันผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จากเซลล์เพาะเลี้ยง (Cell-based inactivated influenza)



ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า จะเป็นโอกาสสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขของประเทศ และต่อยอดไปยังภูมิภาคอาเซียน รวมถึงแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตวัคซีนชนิดอื่น ๆ ผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในอนาคต