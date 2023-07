WHO เผยโควิดสายพันธุ์ XBB.1.16 ครองสัดส่วนการระบาดสูงสุด 21.18%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อัพเดตสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก



รายงานจาก WHO



เมื่อคืนนี้ องค์การอนามัยโลกได้ออกรายงาน WHO Weekly Epidemiological Update ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 2566



ข้อมูลการสุ่มตรวจสายพันธุ์จนถึง 18 มิถุนายน ชี้ให้เห็นว่า Omicron สายพันธุ์ย่อย XBB.1.16 ครองสัดส่วนการระบาดสูงสุด 21.18%



ในขณะที่ XBB.1.5 ที่เคยครองอันดับหนึ่งมายาวนานนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง เหลือ 16.26%



ส่วน XBB.1.9.1 นั้นพบเป็นอันดับสาม อยู่ราว 16% มีอัตราตรวจพบลดลงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้า



นอกจากสามอันดับแรกแล้ว ยังมี XBB.1.9.2, XBB.x, และ XBB.2.3 ที่มีอัตราการตรวจพบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่น่าจับตามอง



ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า สัดส่วนการตรวจพบสายพันธุ์ย่อยต่างๆ นั้นมีความคล้ายคลึงกันในทวีปอเมริกา ยุโรป และภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก แต่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมประเทศไทย) นั้นแตกต่างจากที่อื่น



สถานการณ์ในญี่ปุ่น



ข้อมูลจากกรุงโตเกียว (ภาพที่ 4) จนถึง 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า สายพันธุ์ย่อยหลักที่ระบาดตอนนี้คือ XBB.1.16 โดยมีสัดส่วนการตรวจพบสูงราว 31%



รองลงมาคือ XBB.1.5 (18%) และ XBB.2.3 (14%) ตามลำดับ



ทั้งนี้ รายงานข้อมูลจาก Moderna-epi-report เผยแพร่โดย Coronaheadsup (ภาพที่ 5) ประเมินว่าอัตราการตรวจพบว่าติดเชื้อในกลุ่มคนที่ทำการตรวจ (positivity rate) ในประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบราว 37% ณ วันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา



...การติดเชื้อแต่ละครั้ง ทำให้ป่วยได้ รุนแรงได้ ตายได้ และเสี่ยงต่อภาวะทุพพลภาพระยะยาวอย่าง Long COVID อีกด้วย



ควรป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ เลี่ยงที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี ไม่แชร์ของกินของใช้ร่วมกับผู้อื่นนอกบ้าน ระวังการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยไม่ได้ป้องกันตัว การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



