“หมอธีระ”เผยคนเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหากติดโควิดเสี่ยงตายมากขึ้น 1.7 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อัพเดตเรื่องโควิด-19



1. โอกินาว่าเตรียมออกซิเจนสำรองสำหรับใช้นอกสถานพยาบาล



รองผู้ว่าราชการ เขตปกครองโอกินาว่า แถลงผ่านสื่อมวลชนว่าขณะนี้ทางโอกินาว่าได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมออกซิเจนเพื่อไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปานกลางขึ้นไป เพื่อใช้ที่บ้าน หรือที่สถานที่อื่นที่ทางการจัดเตรียมไว้รองรับผู้ป่วย เพื่อเตรียมการไว้กรณีที่โรงพยาบาลไม่สามารถรับดูแลได้เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมากเกินศักยภาพ



2. คนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หากติดโควิด-19 เสี่ยงเสียชีวิตมากขึ้น 1.7 เท่า



ผลการศึกษาประเทศออสเตรเลีย เผยแพร่ในวารสารการแพทย์โรคหัวใจ Frontiers in Cardiovascular Medicine เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา



ศึกษาในผู้ป่วย 1,567 คน พบว่า ผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 โดยมีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อน จะมีโอกาสเสียชีวิตระหว่างที่รับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือด ถึง 1.76 เท่า



3. หลังยกเลิกนโยบาย Zero COVID ในจีน งานวิจัยประเมินว่าการติดเชื้อและเสียชีวิตมีจำนวนมาก



ทีมวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ผลวิจัยโดยสร้างโมเดลประเมินสถานการณ์ในช่วงธันวาคม 2022 ถึงมกราคม 2023 ในประเทศจีน หลังจากที่ยกเลิกนโยบาย Zero COVID



ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ดังกล่าวมีการติดเชื้อแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วโดยมี doubling time เพียง1.6 วัน และคาดประมาณว่ามีจำนวนประชากรที่ติดเชื้อไปราว 1,300 ล้านคน เสียชีวิตไปราว 1.3-2.6 ล้านคน



อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาข้างต้นคงต้องเปรียบเทียบกับข้อมูลการศึกษาและรายงานจากแหล่งอื่นๆ มาประกอบกันด้วย



ทั้งนี้ เรื่องที่ชัดเจนคือ ไวรัสสายพันธุ์ Omicron นั้นมีสมรรถนะในการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วแน่นอน หากไม่ป้องกันควบคุมให้ดี ดังที่เห็นได้จากการระบาดทั่วโลกตลอดสองปีของ Omicron ที่ผ่านมา



แม้ไทยเราตอนนี้เป็นขาลง แต่บทเรียนระลอกล่าสุดชี้ให้เห็นแล้วว่า ปะทุขึ้นมาจากการเรื่องพฤติกรรมการป้องกันตัว มาตรการควบคุมป้องกันโรคและการนำไปปฏิบัติที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ สัมพันธ์กับเทศกาลต่างๆ ที่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงมีนาคมและเมษายน



การปะทุขึ้นย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกเช่นกันในอนาคต



ดังนั้น การใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวสม่ำเสมอ เป็นเรื่องจำเป็น



ระมัดระวังที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี



เลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นนอกบ้านโดยไม่ป้องกันตัว



ไม่ควรแชร์ของกินของใช้ร่วมกับผู้อื่นนอกบ้าน



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



อ้างอิง

1. Ryukyu Shimpo. 7 July 2023.

2. Association between pre-existing cardiovascular disease, mortality and cardiovascular outcomes in hospitalised patients with COVID-19. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 5 July 2023.

3. Swift and extensive Omicron outbreak in China after sudden exit from ‘zero-COVID’ policy. Nature Communications. 1 July 2023.