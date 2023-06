รทสช.ชวนร่วมแคมเปญ 'STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN' รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี

สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ทั้ง ส.ส.ปัจจุบัน อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส. ต่างพร้อมใจกันโพสต์ข้อความ "STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN" พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี ด้วยการร่วมกันใส่สีขาว (สัญลักษณ์ของสันติภาพ) พร้อมถ่ายรูปท่ายกมือห้าม พร้อมข้อความ "STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN" และติดแฮชแท็ก ส.ส.ทำร้ายร่างกายผู้หญิง" ขณะเดียวกัน เรียกร้องให้แสดงออกในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สังคมหันมาให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมระหว่างบุรุษและสตรี และยุติความรุนแรงต่อสตรีให้หมดไป



ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเหตุการณ์ ส.ส. ทำร้ายร่างกายผู้หญิง จนกลายเป็นกระแสทำให้แฮชแท็ก "ส.ส.ทำร้ายร่างกายผู้หญิง" ติดเทรนด์บนทวิตเตอร์ กระทั่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก



ต่อมา นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี หรือ เนเน่ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรครวมไทยสร้างชาติ และ รองโฆษกพรรค ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว "เนเน่ รัดเกล้า สุวรรณคีรี" รณรงค์ให้สังคมออกมาช่วยกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี โดยมีเนื้อหาระบุว่า ในฐานะที่เป็นผู้หญิง เป็นแม่ของลูกสาว การทำร้ายร่างกายผู้หญิงจากคนที่ยืดอกว่า 'เราคือผู้แทนราษฎร' คุณคือภัยสังคม ขอชวนผู้ที่ต้องการร่วมต่อสู้เพื่อให้ความรุนแรงต่อสตรีหมดไป ร่วมกันใส่สีขาว (สัญลักษณ์ของสันติภาพ) ถ่ายรูปท่ามือห้าม พร้อมข้อความ STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN + ใส่ #ส.ส.ทำร้ายร่างกายผู้หญิง + โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย