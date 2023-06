“ปลอดประสพ”แนะ“พิธา”ไปขอพบ“บิ๊กตู่”เลยดีกว่า ชี้การเปลี่ยนผ่าน รบ.ต้องระหว่างนายกเก่ากับนายกใหม่

นายปลอดประสพ สุรัสวดี แกนนำเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เอ็นดู ประนีประนอมเพื่อบ้านเมืองเถิดครับ



ผมและพรรคพวกยังสนับสนุนคุณพิธาอยู่อย่างเหนียวแน่น (ไม่แปรเปลี่ยน) เหตุผลก็ง่ายๆ เพราะคุณพิธาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคลำดับหนึ่งที่มีประชาชนเลือกถึง 14 ล้านเสียง ส่วนพรรคเพื่อไทยซึ่งมีอีก 11 ล้านเสียงก็ยินดีสนับสนุนและ พรรคอื่นๆอีก 6 พรรค 2 ล้านเสียงก็ร่วมหนุนเนื่อง รวมทั้งหมด 27 ล้านเสียง (คน!) หรือร้อยละ 70 ของประชาชนเจ้าของประเทศที่มีปัญหาชีวิตและต้องการมีรัฐบาลมาช่วยเหลือทำงานให้ สำหรับคุณพิธาก็มาถูกช่องถูกทางทั้งทางกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีทุกประการ



คุณประยุทธ์ก็อย่าเสียใจ(งอน) ท่านหมดเวลาแล้วจริงๆ เพราะกว่าจะตั้งรัฐบาลได้น่าจะยังอีกยาวนาน แต่ท่านอยู่เกิน 8 ปีไม่ได้เด็ดขาด มันถึงจบไงครับ ส่วนคุณประวิตรก็อย่าเสียใจ คุณกับผมอายุเท่ากันคือ 78 ปี ผมน่ะแข็งแรงกว่า(แถมยังหล่อกว่า)ท่านตั้งแยะ ยังไม่ไหวเลย เมื่อวานประชุม 2 เรื่องเช้ายันบ่าย กลับมายังต้องนอนและต้องหาคนมานวดอีก แล้วท่านซึ่งเดินตลุ๊บตุ๊บตั๊บจะไหวอย่างไร



ประชาชนทั่วไปคงไม่รู้หรอกว่า ประเทศไทยกำลังจะเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงที่สุดในรอบหลายร้อยปี จะแห้งแล้งจนระบบนิเวศน์ป่าไม้เปลี่ยนไป ป่าต้นน้ำจะไม่มีน้ำให้ซับ เศษใบไม้จะร่วงหล่นทับถมเป็นเชื้อไฟป่าขนาดใหญ่ น้ำตกก็จะไม่มีให้เห็น ระบบนิเวศน์ทางน้ำก็จะถูกกระทบอย่างแรง อ่างเก็บน้ำ พวงคลองหนองบึงจะแห้งขอด ปลาน้ำจืดจะล้มตาย น้ำทะเลจะหนุนสูงขึ้นไปจนถึงอยุธยา อากาศจะร้อนจัด และมีฝุ่นละอองปลิวไปทั่วโดยเฉพาะเจ้าตัวร้าย PM 2.5 นกจะหนีจากป่ามาอยู่ตามบ้านตามวัดแทน การเลี้ยงสัตว์ตามท้องทุ่งของชาวชนบทจะทำไม่ได้อีกแล้วเพราะร้อนและไม่มีหญ้า ไม้ผลจะตายหรือไม่ออกลูก พืชไร่เช่น ข้าวจะไม่มีน้ำพอให้ปลูก สุดท้ายที่ร้ายแรงที่สุดคือ บางพื้นที่อาจไม่มีน้ำกินน้ำใช้



ปัญหาเหล่านี้ ทุกคนเขารอรัฐบาลใหม่มาจัดการ ดังนั้นองค์กรอะไรทั้งหลายก็จงรีบเร่ง (ไม่ใช่ดึง) สำหรับการถ่ายโอนอำนาจ MOU(งานหมั้น) ก็เซ็นแล้ว คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านก็ประชุมทุกวัน ผมขอแนะนำฉบับย่ออย่างนี้ดีกว่า ไหนๆคุณพิธาก็ไปพบผู้ว่า ดร.ชัชชาติมาแล้ว คราวนี้ไปขอพบท่านนายกประยุทธ์เลยดีกว่า เพราะการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมันต้องระหว่างนายกเก่ากับนายกใหม่เท่านั้นมันถึงจะถูกต้องและเหมาะสม นานาประชาชาติเขาก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้น เวลาหาเสียงท่านประยุทธ์ก็ยังเคยเดินกอดราษฎรมาแล้ว วันนี้จะจับมือกอดรัดคุณพิธาบ้างจะเป็นไรไป (เขินหรือครับ) เมตตาเอ็นดูเด็กเถิดครับ บ้านเมืองจะได้เป็นสุขเสียที



สำหรับคุณพิธา You must stand tall and fight. พี่ขอให้กำลังใจ อย่าท้อถอย ชีวิตไม่มีอะไรง่าย จำวลีของโรงเรียนได้ใช่ไหม “เหล็กกล้า ขึ้นชื่อว่าแข็ง ก็ยังไม่แกร่งเท่า BCC”เธอเป็นความหวังของคนในยุคนี้นะ