กฟภ.มีมิเตอร์ไฟฟ้า TOU แต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์

จากกรณีที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่เรื่อง กฟภ.มีมิเตอร์ TOU แต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงกฟภ.มีมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ TOU โดยอัตราค่าไฟฟ้าจะคิดราคาแตกต่างกันคือช่วง Peak และ Off Peak และจําแนกตามกิจการไฟฟ้า คือประเภท1. บ้านที่อยู่อาศัย2. กิจการขนาดเล็ก3. กิจการขนาดกลาง4. กิจการขนาดใหญ่5. กิจการเฉพาะอย่าง6. องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร7. สูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยมีข้อกําหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเภทผู้ใช้ในช่วง Off Peak คือช่วงเวลา 22.00 - 09.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์และวันพืชมงคล และช่วงเวลา 00.00 น. - 24.00 น. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันพืชมงคลที่ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)ซึ่งในการประชาสัมพันธ์ ทาง กฟภ. จะมีการวิเคราะห์ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา Off peak โดยใช้วิธีการจัดทีมเข้าให้คําแนะนําถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับช่วงเวลาทั้งนี้ หากประชาชนต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือติดต่อได้ที่ Contact Center 1129 PEA