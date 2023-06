“หมอธีระ”เผยงานวิจัยพบหากติดเชื้อโควิดซ้ำเพิ่มความเสี่ยงเป็น Long COVID ได้ 2 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อัปเดตโควิด-19



1. คาดประมาณว่าจำนวนเสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกจะสูงกว่าที่มีในระบบรายงาน 3.4 เท่า



The Economist เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีรายงานราว 6.9 ล้านคน แต่คาดประมาณว่าจำนวนเสียชีวิตจริงน่าจะสูงถึง 23.6 ล้านคน หรือมากกว่าที่มีอยู่ในระบบรายงานถึง 3.4 เท่า (ภาพที่ 1)



2. การสุ่มตรวจสายพันธุ์ไวรัสของหลายประเทศมีแนวโน้มลดลง ถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ และเป็นอุปสรรคในการวางแผนควบคุมโรคในระดับมหภาค



ข้อมูลจาก GISAID ในเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า หลายประเทศมีการสุ่มตรวจสายพันธุ์ไวรัสโรคโควิด-19 จำนวนน้อย



ประเทศที่ส่งข้อมูลมากเป็นลำดับต้นๆ ของโลกคือ อเมริกา แคนาดา จีน ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ในขณะที่ไทยเรามีการตรวจราว 220 ตัวอย่างอยู่ลำดับ 17



ระบบการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ไวรัสนั้นมีความสำคัญมาก และช่วยให้ทั่วโลกได้รู้สถานการณ์ของแต่ละประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนรับมือการระบาดในอนาคต



3. คำเตือนจาก US Department of Health and Human Services (HHS)



หลังจากที่งานวิจัยของทีมงานจาก US NIH ตีพิมพ์เผยแพร่ใน JAMA เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสาระสำคํญคือ โดยเฉลี่ยแล้วการติดเชื้อโควิด-19 จะทำให้เกิดปัญหา Long COVID ได้ราว 10% แต่หากติดเชื้อซ้ำ จะเพิ่มความเสี่ยงเป็น 2 เท่า



ทำให้เมื่อ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีคำเตือนชัดเจนจาก US HHS ว่า การติดเชื้อซ้ำจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และเพิ่มความเสี่ยงของ Long COVID



“Repeat COVID infections increase your risk for both hospitalization and Long COVID.” (ภาพที่ 3)



การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



4. การติดเชื้อภายในครอบครัว มักเริ่มมาจากเด็กได้ราว 70%



งานวิจัยล่าสุดจากทีมมหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ใน JAMA Network Open เมื่อ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา



ศึกษาลักษณะการระบาดในครอบครัวจำนวนกว่า 38,000 คนในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา



พบว่า การติดเชื้อภายในครอบครัวนั้นมักเริ่มต้นจากเด็กๆ มากถึง 70.4% โดยช่วงการเปิดเรียนในสถานศึกษาจะมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าช่่วงปิดเทอม



นอกจากนี้เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 8 ปี เสี่ยงที่จะแพร่ให้คนในครอบครัวมากกว่าเด็กโต



สำหรับไทยเรา การระบาดยังมีต่อเนื่อง



ควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ป้องกันตัวเสมอ



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก