"พิธา" ร่วมแคมเปญ Pride ตั้งเป้าจัดกิจกรรม World Pride ในไทยในปี 2028

วันนี้ (29 พ.ค.) เวลา 16.00 น. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ร่วมแคมเปญ The Road to Bangkok Pride 2023 ที่สกายวอล์กหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กทม. ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม เข้าร่วม



นายพิธา กล่าวว่า ในฐานะผู้จัดตั้งรัฐบาล และในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป มองเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ Pride Month แต่คือ Pride Always แน่นอนว่าวันนี้มาเฉลิมฉลอง มีศิลปินมามากกว่า 80 ท่าน สร้างความตระหนักความตื่นรู้ในสังคมไทย มาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่า จะมีงาน Bangkok Pride วันที่ 4 มิถุนายนนี้ ขอให้ร่วมมือร่วมใจระหว่างรัฐบาลชุดใหม่กับทาง กทม. นำกิจกรรมระดับโลก World Pride มาจัดที่ กทม. ในปี 2028 ต่อจากซิดนีย์ วอชิงตัน ดีซี และอัมสเตอร์ดัม ให้จงได้