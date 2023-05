“นิพิฏฐ์”แนะ“พิธา”ทบทวนยกเลิกเกณฑ์ทหาร ชี้ระวังย้อนแย้งลดเหลื่อมล้ำ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ แกนนำพรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊ก “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” ระบุว่า ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ?



-ผมก็อยากให้คุณพิธา และพรรคก้าวไกลเปลี่ยนแปลงการเกณฑ์ทหารในบางเรื่อง เช่น นายพลที่เกษียณไปนานแล้ว ยังมีทหารรับใช้, การนำพลทหารไปซักผ้าให้ภรรยานายทหาร หรือ การทำร้ายร่างการพลทหาร อย่างนี้ต้องยกเลิกทันที ผมสนับสนุน



- แต่ผมอยากให้ทบทวน การยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่จะทำทันที เพราะในสังคมที่ยังมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูง การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร จะตอกย้ำความเหลื่อมล้ำให้เห็นชัดมากขึ้น ในขณะที่คุณพิธา ต้องการยกเลิกความเหลื่อมล้ำ



- เอาอย่างนี้ การให้เป็นทหารด้วยความสมัครใจ โดยมีเงินเดือน และ สวัสดิการเป็นแรงจูงใจ คิดหรือครับว่า ลูกหลานเจ้าสัว ที่รวยลำดับ 1-10 ของประเทศ จะสมัครเป็นพลทหาร เพราะมีเงินเดือนเป็นแรงจูงใจ ผมคิดว่า ลูกหลานยายแม้น ที่บ้านหนองหมาว้อ น่าจะสมัครเป็นพลทหารเพราะมีแรงจูงใจจากเงินเดือนมากกว่าลูกเจ้าสัว หรือ ใครว่าไม่จริง ?



- ทำไมลูกหลานยายแม้น แห่งบ้านหนองหมาว้อ จึงสมัครเป็นพลทหารล่ะครับ ก็เพราะ 1. เขาจน 2.เขาขาดโอกาส และ 3. เขาไม่มีทางเลือกที่อิสระ(ทางเลือกที่ไม่อิสระเป็นคำทางปรัชญาการเมืองนะครับ)



- หน้าที่บางเรื่อง เป็นหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีต่อรัฐไม่ว่าเขาจะจน หรือ รวย เขาก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ



- การยกเลิกการเกณฑ์ทหารในอเมริกา ช่วงแรกๆ เราจึงเห็นคนผิวสี คนอพยพ หรือ คนจน ทั้งนั้น ที่สมัครเป็นพลทหาร ในปี 2006 บัณฑิต ที่จบจากมหาวิทยาลัยพริ้นซ์ตัน 1,108 คน สมัครเป็นพลทหารเพียง 9 คน และเป็นเช่นนี้เหมือนกันในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา มีสมาชิกสภาคองเกรส เพียง 2% เท่านั้นที่ลูกชายหรือลูกสาวสมัครเป็นทหาร



- ในอเมริกา ภาระการเป็นทหารมีความเหลื่อมล้ำสูงมากในปี 2004 ทหาร 70% เป็นคนผิวสี,เชื้อสายสเปน หรือ รับสมัครจากชุมชนผู้มีรายได้น้อย



- หากจะนำวิธีคิดนี้ มาใช้ในสังคมไทย ที่มีความเหลื่อมล้ำสูงกว่าในอเมริกา ลูกหลานคนจน หรือ คนที่ไม่มีทางเลือกเท่านั้นที่จะสมัครเป็นพลทหาร



- ผมไม่ค้านทั้งหมดนะครับ แค่อยากให้ทบทวน เรื่องความเหลื่อมล้ำ, โอกาส,สิทธิ-เสรีภาพ ที่กระทำไปโดยโอกาสที่ไม่เท่าเทียม



- แต่หากยืนยัน จะทำทันที ก็ไม่ว่ากัน แต่ต้องยอมรับว่า ต่อไปนี้เวลาเราเห็นพลทหารเดินแบกปืนอยู่ ให้ทำใจว่า นั่นคือลูกหลานคนจน ไม่ใช่ลูกหลานเจ้าสัวแน่นอน/



* Cr: ข้อมูลบางส่วนจาก หนังสือ Justice (ความยุติธรรม) :What the right thing to do ?ของ Michael J.Sandel