PEA เตือน ปชช.ระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์ให้โหลด PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งเตือนประชาชนผ่านเพจเฟซบุ๊กวันนี้ (27 พ.ค.) ว่า ให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus โดยส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลด



ทั้งนี้ PEA ไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ประชาชนติดตั้งแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ซึ่งแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ที่ถูกต้อง จะต้องดาวน์โหลดผ่าน Play Store หรือ App Store เท่านั้น