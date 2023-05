“หมอธีระ”เผยผลศึกษาพบผู้ป่วยโควิดมีอาการคงค้างกว่า 6 เดือน-ระบบร่างกายผิดปกติ 37 อาการ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า อัพเดตเรื่องวัคซีน, Long COVID, และธรรมชาติของโรคเปรียบเทียบตามสายพันธุ์



"แนวโน้มวัคซีนในอนาคตจะจำเพาะต่อสายพันธุ์"



ดังที่องค์การอนามัยโลกประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ออกมาก่อนหน้านี้ว่า วัคซีนโรคโควิด-19 ที่แต่ละประเทศจะจัดหาให้ประชาชนในอนาคตนั้นน่าจะจำเพาะต่อสายพันธุ์ที่ระบาด ทั้งด้วยเหตุผลเรื่องสายพันธุ์เก่าๆ นั้นไม่พบว่าทำให้เกิดการระบาดแล้ว, ระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากวัคซีนที่ไม่ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดนั้นจะน้อยกว่า, รวมถึงเรื่อง immune imprinting ด้วย



จึงเป็นที่คาดการณ์ว่า ประเทศพัฒนาแล้วจะมีการใช้วัคซีนรุ่นใหม่ที่จะจำเพาะกับสายพันธุ์ที่ระบาดให้แก่ประชาชน



"พบผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติของ Long COVID นานกว่า 6 เดือนได้ถึง 10%"



งานวิจัยล่าสุดของทีม NIH ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ระดับสากล JAMA เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566



ติดตามศึกษาในกลุ่มประชากรเกือบ 10,000 คน จากสถานพยาบาล 85 แห่ง ใน 33 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา



สาระสำคัญคือ มีถึง 10% ที่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติคงค้างระยะยาวนานกว่า 6 เดือน โดยพบอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกายราว 37 อาการ ดังที่เคยทราบกันมา เช่น อ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า ปัญหาด้านความคิดความจำ และอื่นๆ



"แนวโน้มการคงค้างของไวรัสในร่างกายดูยาวนานขึ้น"



ทีมงานจาก London School of Hygiene and Tropical Medicine สหราชอาณาจักร เผยแพร่ผลการวิจัยใน medRxiv เมื่อ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา



เปรียบเทียบให้เห็นว่า ในคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์ต่างๆ นั้นมีลักษณะการคงค้างของไวรัสในร่างกายที่แตกต่างกัน



ที่สำคัญคือ ในยุคที่ Omicron ระบาดนั้นมีแนวโน้มของการคงค้างของไวรัสในร่างกายยาวนานกว่าสายพันธุ์เดลต้า (ภาพที่่ 3)



...สำหรับไทยเรา ยังมีการติดเชื้อแต่ละวันจำนวนมาก



ขอให้ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



