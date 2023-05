กสิกรไทยแจ้งปรับปรุง K PLUS 20-22 พ.ค.นี้ งดบริการบางส่วน

ธนาคารกสิกรไทย ขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริการที่ไม่สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ มีดังนี้



วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ไม่สามารถใช้บริการ K PLUS บริการแบ่งชำระ (Smart Pay) และบริการเงินด่วน (Smart Cash) แบบผ่อนชำระ



วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ไม่สามารถใช้บริการ K PLUS การสมัครบัตรเครดิต บัตรเงินด่วน และสินเชื่อเงินด่วน



ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถโอนเงิน และชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่าน K PLUS ได้ตามปกติ กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า