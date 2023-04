“หมอธีระ”เผยผลวิจัยพบหากป่วยโควิดหนักจะเกิดอาการผิดปกติคงค้างนานกว่า 2 ปี

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 11 เมษายน 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 28,536 คน ตายเพิ่ม 137 คน รวมแล้วติดไป 685,009,364 คน เสียชีวิตรวม 6,837,933 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ รัสเซีย โรมาเนีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 17 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 91.55 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 89.78



ตัวเลขรายสัปดาห์ 2-8 เมษายน 2566



จำนวนผู้ติดเชื้อป่วยนอนรักษาตัวใน รพ. 168 ราย สูงกว่าสัปดาห์ก่อน 0.6%

จำนวนเสียชีวิต 2 ราย



คาดประมาณจำนวนติดเชื้อใหม่รายวันอย่างน้อย 1,200-1,667 ราย



ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท



ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



อัปเดตความรู้โควิด-19



"ใส่หน้ากากให้ถูกต้อง ระบายอากาศให้ดี และใช้เวลาสั้นๆ เวลาพบปะใกล้ชิดกัน"



Dixit AK และคณะจากประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับโลก The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา



วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่เชื้อติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ รวมถึงโรคโควิด-19



พบว่าปัจจัยหลักที่จะทำให้ป้องกันการแพร่เชื้อติดเชื้อกันนั้น สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่เราแนะนำกันมาตลอด คือ การใส่หน้ากาก การระบายอากาศให้ดี รวมถึงการพยายามลดระยะเวลาที่ใกล้ชิดติดต่อกันกับคนหมู่มาก เช่น ลดเวลาการประชุมพบปะให้สั้นลง



"แจ็คพอตป่วยหนัก เวลาเกิดอาการผิดปกติคงค้างอาจอยู่ยาวนานกว่า 2 ปีโดยไม่ดีขึ้น"



Heesakkers H และคณะจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ติดตามผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 รุนแรงแล้วรักษาตัวในไอซียู จำนวน 122 คน ซึ่งหลังรักษาแล้วมีอาการคงค้างผิดปกติ เช่น ภาวะเปราะบางทางร่างกาย ปัญหาด้านความคิดความจำและจิตใจ



พบว่า ติดตามประเมิน ณ 1 ปี และ 2 ปี หลังจากออกจากรพ. อาการต่างๆ ก็ยังคงค้างอยู่ ไม่ดีขึ้น และบางปัญหาก็เป็นมากขึ้นด้วย



นอกจากนี้ผลกระทบในเรื่องคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ไม่ดีขึ้น



ผลการศึกษานี้จึงตอกย้ำให้เราเห็นความสำคัญของการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ แม้ปัจจุบันอัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจะน้อยลงไปกว่าหลายปีก่อน แต่การติดเชื้อแต่ละครั้ง ย่อมมีความเสี่ยงเสมอ แม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม ติดแล้วป่วยได้ รุนแรงได้ ตายได้ และเสี่ยงต่อ Long COVID ด้วย



ความใส่ใจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นตัวกำหนดความเสี่ยงที่แต่ละคนจะต้องเผชิญ



เทศกาลสงกรานต์ ขอให้เป็นช่วงที่มีความสุข "อย่างปลอดภัย"



ระวังที่แออัด ใช้เวลาสั้นๆ อยู่ในที่ระบายอากาศที่ดี



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



