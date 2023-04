บัวแก้วเร่งคุยเพื่อนบ้านร่วมแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือของไทย โดยย้ำว่า ปัญหาหมอกควันข้ามแดนเป็นประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคที่มีความพยายามแก้ไขมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง



ในห้วงที่ผ่านมา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานงานกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น และได้สั่งการให้นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงย่างกุ้ง มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เพื่อแจ้งความห่วงกังวลของไทยในเรื่องการเผาป่า เอกอัครราชทูตฯ ยังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมียนมา เพื่อแจ้งข้อห่วงกังวลในเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งฝ่ายเมียนมาแสดงความพร้อมที่จะเร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่



นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมปริมาณการเผาป่าในฤดูแล้งนี้



โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ฝ่ายไทยยังได้หยิบยกประเด็นปัญหาหมอกควันข้ามแดนในการพบหารือระหว่าง ดร.เกา กิม ฮวน เลขาธิการอาเซียน ซึ่งเยือนไทยระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 ด้วย โดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขอรับการสนับสนุนจากเลขาธิการอาเซียน ในการผลักดันความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และให้จัดการประชุมประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งเลขาธิการอาเซียนพร้อมสนับสนุนด้วยดี



ทุกประเทศอาเซียนได้เป็นภาคีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: AATHP) ซึ่งเป็นกลไกเพื่อป้องกัน ติดตามและตรวจสอบมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ตั้งแต่ปี 2546 และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ได้หารือถึงความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ได้กำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 2 ด้าน ได้แก่ (1) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการควบคุมหมอกควันข้ามแดนของอาเซียน (ASEAN Co-ordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control: AATHPC) ที่อินโดนีเซีย และ (2) การจัดทำแผนงานว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเพื่อควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามแดนด้วยวิธีปฏิบัติฉบับใหม่



การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคกสิกรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงภาคประชาชน ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนอกจากจะผลักดันผ่านการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอาเซียนแล้ว กระทรวงการต่างประเทศยังได้ผลักดันความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในทุกระดับในหลายโอกาส รวมทั้งผลักดันผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และเยอรมัน ตามแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ที่มีอยู่