กทม.เตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ 12-14 เม.ย. ชวน"ใส่ลายดอกออกเที่ยว"

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2566 จะมีการจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่​ 12-14 เมษายน 2566 โดยวันที่ 12 เมษายน จะเป็นการเปิดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานครปี 2566 โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ในชื่องาน "สงกรานต์ลานคนเมือง" ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีสวดพระปริตรรามัญเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ ปะรำประกอบพิธีสวดพระปริตรรามัญเสกน้ำพระพุทธมนต์ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และจะแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ของไทย



นอกจากนี้ มีพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาประดิษฐานบนมณฑปบริเวณลานคนเมือง​ โดยจัดเป็นริ้วขบวนให้ประชาชนได้สรงน้ำพระขอพรตลอดเส้นทาง และอัญเชิญกลับในวันที่​ 14 เมษายน



ส่วนวันที่ 13 เมษายน มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์​ 66 รูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ปะรำประกอบพิธีสงฆ์ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร



โดยตลอดทั้ง 3 วันจะมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน Bangkok Brand และของดีจาก 50 เขต รวมถึงกิจกรรมการแสดง การละเล่นที่เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทย​ อาทิ​ การแสดงโขน​ การแสดงลิเก​ การแสดงลำตัด​ การแสดงหุ่นละครเล็ก​ การแสดงดนตรีไทย​ การเล่นว่าว​ ชิงช้าสวรรค์​ ปาโป่ง ปาเป้า ม้าหมุน รถไฟรางเด็ก​ โยนห่วง​ ยิงปืน​ ม้ากระเตง​ ลานก่อเจดีย์ทราย​ นิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์และตำนานนางสงกรานต์​ การเผยแพร่นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร



ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านใส่เสื้อลายดอกแบบไทย ซึ่งจะมีประชาสัมพันธ์ให้ใส่กันทั้งประเทศ ไม่ใช่แต่เพียงกรุงเทพฯ เท่านั้น​ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลมหาสงกรานต์ประเทศไทย พร้อมอวดสู่สายตาชาวโลก และปีนี้องค์การยูเนสโก​ (UNESCO) จะเข้ามาสังเกตการณ์เทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทย เพื่อเสนอเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) อีกด้วย จึงขอความร่วมมืองดเล่นแป้ง การใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง และการแต่งกายโป๊เปลือยในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย