“หมอธีระ”แนะเฝ้าระวัง XBB.1.16 กำลังเป็นสายพันธุ์ย่อยใหม่ใกล้ชิด

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า 31 มีนาคม 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 52,629 คน ตายเพิ่ม 249 คน รวมแล้วติดไป 683,721,372 คน เสียชีวิตรวม 6,829,903 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เกาหลีใต้ รัสเซีย เม็กซิโก ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 17 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 70.48 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 55.82 ทั้งนี้รายงานจากทวีปอเมริกาเหนือคือ เม็กซิโกและสหรัฐ มีการเสียชีวิตคิดเป็นสัดส่วนถึง 44.17% ของยอดเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกของเมื่อวาน



อัปเดตความรู้โควิด-19



1. XBB.1.16 กำลังเป็นสายพันธุ์ย่อยใหม่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด



Maria Van Kerkhove ซึ่งเป็น COVID-19 Technical Lead ขององค์การอนามัยโลก ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ XBB.1.16 มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศอินเดีย โดยมียอดติดเชื้อรายเดือนล่าสุดสูงกว่าเดือนก่อนหน้ากว่า 3 เท่า จึงจำเป็นต้องมีการติดตามดูอย่างใกล้ชิด เพราะมีการแพร่ไปยังประเทศต่างๆ แล้ว 22 ประเทศทั่วโลก



ปัจจุบันไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron นั้นครองการระบาด และมีการแตกหน่อต่อยอดเกิดสายพันธุ์ย่อยไปแล้วกว่า 600 สายพันธุ์ย่อย



2. โรงพยาบาลควรดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพราะจะทำให้ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวด้วยโรคต่างๆ เสียชีวิตได้



ข้อมูลจากทีมวิจัย ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาในช่วงพ.ย.64-เม.ย.65 พบว่า ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นๆ หากติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงพยาบาล จะมีอัตราเสียชีวิต 8.4%



3. Long COVID ในสหราชอาณาจักร



สถานการณ์ล่าสุดจากการสำรวจของ Office for National Statistics เผยแพร่เมื่อวานนี้ 30 มีนาคม 2566



พบว่า จำนวนคนที่ประสบปัญหา Long COVID นั้นมีสูงราว 2.9% ของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศ หรือประมาณ 1.9 ล้านคน



โดย 762,000 คน (41%) เป็นคนที่ติดเชื้อมานานกว่า 2 ปี และ 1.3 ล้านคน (69%) ติดเชื้อมานานกว่า 1 ปี



กว่า 1.5 ล้านคน (79%) รายงานว่าภาวะ Long COVID ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และ 381,000 คน (20%) ระบุว่าทำให้จำกัดสมรรถนะในการดำเนินชีวิตอย่างมาก



ข้อมูลข้างต้น ตอกย้ำให้เห็นความสำคัญของการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ เพราะหากเกิดภาวะ Long COVID แล้วมีโอกาสเรื้อรังยาวนาน และบั่นทอนคุณภาพชีวิตระยะยาว



4. Long COVID ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น



ผลการสำรวจประชากร 10,429 คนในกรุงโตเกียว พบว่าในกลุ่มที่เคยมีประวัติการติดเชื้อโรคโควิด-19 มาก่อน รายงานว่าประสบปัญหา Long COVID สูงราว 25%



ทั้งนี้อาการผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดคือ อาการอ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า ซึ่งพบมากถึง 51.6% และไอ 35.1%



...สำหรับไทยเรา ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวเสมอ



ปรับสภาพแวดล้อมรอบตัว ที่บ้าน ที่ทำงาน ที่กินดื่ม ให้มีการระบายอากาศที่ดี



ใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มากทั้งโควิด-19 และ PM2.5



...สุขภาพของประชาชนในประเทศเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง



การประเมินว่าประชาชนในประเทศมีสถานะสุขภาพดีหรือไม่ จำเป็นต้องดูครบทุกมิติ ทั้งด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา



ปัญหาความสูญเสียจากโรคระบาด ปัญหาเรื่องยา วัคซีน ชุดตรวจ อุปกรณ์ป้องกัน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นต่อการตัดสินใจประพฤติปฏิบัติตัวและวางแผนการใช้ชีวิต



ผลกระทบถ้วนหน้าจากกัญชา กระท่อม ยาเสพติดต่างๆ ทั้งต่อสุขภาพของผู้เสพ และต่อปัญหาอาชญากรรม ทำร้าย ความรุนแรง เสียชีวิต จิตหลอน ซึมเศร้า อุบัติเหตุจราจร ในเด็ก คนทำงาน คนสูงอายุ โดนกันทุกเพศทุกวัย



จนมาถึงฝุ่น PM2.5 และกัมมันตรังสี



และล่าสุดคือ การรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด และอื่นๆ ของคนกว่า 55 ล้านคน



ทุกอย่างข้างต้น เป็นรูปธรรมสะท้อนให้เห็นว่า "สุขภาพ"ของประชาชนนั้นมีปัญหาหนักหนาสาหัส ทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา



"สวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและในการใช้ชีวิตประจำวัน" จำเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการปฏิรูปอย่างหมดจรด



นโยบายสุขภาพ ท่องเที่ยว เดินทาง ไม่ควรได้รับการจัดการด้วยวงอำนาจเดียว และจำเป็นต้องมีกลไกตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจ



อ้างอิง

1. WHO: New Omicron Subvariant XBB.1.16 Is ‘One to Watch’. US News. 29 March 2023.

2. Kim SH et al. Clinical Outcome and Prognosis of a Nosocomial Outbreak of COVID-19. Journal of Clinical Medicine. 15 March 2023.

3. Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 30 March 2023. Office for National Statistics. 30 March 2023.

4. Disaster prevention information. Tokyo Metropolitan Government. 30 March 2023.