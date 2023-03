วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติ 66 ต่อ 30 เสียง ยุติสงครามอ่าวเปอร์เซีย-สงครามอิรักอย่างเป็นทางการ

สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติ 66 ต่อ 30 เสียง ยกเลิกคำสั่งของประธานาธิบดี 2 ฉบับ ในการอนุญาตการใช้กำลังทางทหาร (Authorizations for Use of Military Force : AUMF) ในสงครามอ่าวเปอร์เซียปี 2534 และสงครามอิรักปี 2546 เพื่อยุติสงครามอย่างเป็นทางการ และเพื่อไม่ให้ประธานาธิบดีในอนาคตใช้อำนาจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางทหารมากขึ้น



ทั้งนี้ สงครามอิรักเริ่มขึ้นในปี 2546 ในรัฐบาลของประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช ในขณะนั้น กล่าวหาว่านายซัดดัม ฮุสเซน ผู้นำอิรัก พัฒนาอาวุธทำลายล้างสูงที่สามารถใช้กับสหรัฐฯ ซึ่งเขาได้ใช้อำนาจประธานาธิบดีอนุญาตให้มีการใช้อำนาจทางทหารในอิรักได้



นายชัค ชูเมอร์ ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา จากพรรคเดโมแครต กล่าวอภิปรายก่อนการลงมติว่า สหรัฐอเมริกา อิรัก และโลกทั้งใบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2545 และถึงเวลาแล้วที่กฎหมายจะต้องมีการปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น การคงภาวะสงครามไว้มีความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารในอนาคตจะใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อหลีกเลี่ยงอำนาจของสภาคองเกรส



สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการนำเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร และนำเสนอประธานาธิบดี โจ ไบเดน ลงนามเพื่อประกาศใช้เป็นขั้นตอนสุดท้าย