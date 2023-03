"พาที"ประกาศเปิดตัวสายการบินใหม่ "Reaaly Cool Airlines" ภายใต้สโลแกน "We Fly the Future"

นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Really Cool Airlines ประกาศเปิดตัวสายการบินใหม่ "Really Cool Airlines" ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินและการบริการของประเทศไทย ด้วยพันธกิจในการให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกแลพความเป็นเลิศในการให้บริการ ภายใต้สโลแกน "We Fly the Future" โดยสายการบินได้ทุ่มเทเพื่อมุ่งสร้างความเติบโตของสายการบินที่ทุกคนภูมิใจ ด้วยทีมที่ทำงานกันอย่างมุ่งมั่น เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการบิน เราจึงรู้สึกจดจ่อมากที่จะได้เปิดตัวสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้ให้ทุกคนได้สัมผัสในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้



สายการบิน Really Cool Airlines วางแผนที่จะประกาศรุ่นของเครื่องบิน จุดหมายปลายทาง และเครือข่ายเส้นทางในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยคาดว่าจะเริ่มทำการบินได้ภายในสิ้นปี 2566 นอกจากนี้ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางและที่จะทำให้ Really Cool Airlines แตกต่างจากสายการบินอื่นๆ ทั่วโลกในเร็วๆ นี้