ก้าวไกลเปิดตัวทีมเศรษฐกิจ 7 คน มุ่งเป้าหมายเศรษฐกิจไทยเติบโตแบบเป็นธรรม

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แถลงเปิดตัวแกนนำหลักทีมเศรษฐกิจของพรรค 7 คน ได้แก่ น.ส.ศิริกัญญา หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ซึ่งเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย พรรคอนาคตใหม่ ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองศาสตราจารย์จาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) มหาวิทยาลัยด้านนโยบายสาธารณะแห่งกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้เขียนหนังสือ "เศรษฐกิจสามสี : เศรษฐกิจแห่งอนาคต" นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล กรรมการบริษัทเอกชนสินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ไทย Moshi Moshi เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ นายวรภพ วิริยะโรจน์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล หนึ่งในแกนนำพรรคด้านเศรษฐกิจ นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล นักวิชาการด้านเศรษฐกิจ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงิน และนักยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล และ นายเดชรัต สุขกำเนิด ผอ.ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center) ของพรรคก้าวไกล อดีตอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ทีมเศรษฐกิจทั้ง 7 คน ถือว่าเป็นส่วนผสมลงตัว ทั้งในด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกล คือ ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบเป็นธรรม มีเป้าหมาย 3 ส่วน คือ วางรากฐานชีวิตคนไทยให้มั่นคง สร้างกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม และพาธุรกิจไทยไปบุกตลาดโลก



ทั้งนี้ ทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลจะนำเสนอในประเด็น 7 วาระเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย คือ Made with Thailand เปิดโอกาส เปิดตลาด SME ทลายทุนผูกขาดลดค่าครองชีพ Unlock เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แปลงข้อมูลเป็นขุมทรัพย์ หยุดแช่แข็งชนบทไทย และยกเครื่องภาครัฐ นำเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า