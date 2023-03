ยอดชำระภาษีรถประจำปีกรุงเทพฯ ก.พ.66 เกือบ 6 แสนคัน กว่า 8 ร้อยล้านบาท

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดี และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีช่องทางในการให้บริการประชาชนสำหรับการชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายช่องทาง โดยมีช่องทางการชำระภาษีออนไลน์ เช่น การชำระภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เคาน์เตอร์เซอร์วิส แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีความสะดวก และไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีได้



ทั้งนี้ ยอดผู้ชำระภาษีประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สามารถจัดเก็บภาษีรถประจำปีของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ได้ทั้งสิ้น 836,928,572.41 บาท มีผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ รวมจำนวน 101,047คัน แบ่งเป็น แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax จำนวน 12,174 คัน ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th จำนวน 72,240 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 15,540 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 1,093 คัน



ในส่วนการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มีผู้ใช้บริการจำนวน 399,012 คัน การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 82,786 คัน ศูนย์บริการร่วมคมนาคม จำนวน 5,168 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 755 คัน ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 1,740 คัน ชำระผ่าน Shop Thru for Tax จำนวน 818 คัน รวมมียอดผู้ใช้บริการชำระภาษีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทั้งสิ้น 591,326 คัน



นายเสกสม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกให้จัดส่งเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน หรือเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ก็ได้ โดยในระหว่างที่รอรับเอกสาร ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก



สำหรับผู้ที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีสามารถชำระล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี 90 วัน ทั้งนี้ รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี รวมถึงรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สามารถโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง