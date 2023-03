ชพก.ปลื้ม คลิปแนะนำพรรคให้ผู้พิการทางการได้ยินรู้จัก ยอดวิวพุ่ง 1.5 ล้านวิว

น.ส.สวิชญา วาทะพุกกะณะ ว่าที่ผู้สมัครเขตราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ อดีตนักแสดงนำภาพยนตร์ เสียดาย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้เป็นตัวแทนพรรคเข้าร่วมเสวนางาน “Woman together stand for good society and good politics : สังคมดี การเมืองดี ต้องมีสตรีร่วมทาง” ซึ่งมีกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินเข้าร่วมด้วย ตนได้แนะนำพรรค ผ่านภาษามือ มีเนื้อหาระบุว่า พรรคชาติพัฒนากล้า มีหัวหน้าพรรคที่ชื่อ กรณ์ จาติกวนิช พรรคฯ เน้นนโยบายเศรษฐกิจเป็นสำคัญ และเรายินดีรับฟังทุกปัญหา แม้เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน แต่พรรคเราได้ยินทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเข้าใจ ห่วงใยเสมอ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มคนพิการ โดยเฉพาะผู้บกพร่องทางการได้ยิน ส่งผลให้คลิปดังกล่าวมียอดวิวพุ่งขึ้น 1.5 ล้านวิว ในเวลาชั่วข้ามคืน