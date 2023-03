ชวนเที่ยวงาน สินค้าดี U2T For BCG ครั้งที่ 2 กระตุ้นยอดขายให้ตำบล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ในฐานะ อว.ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย จัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าดี U2T for BCG ครั้งที่ 2 @สมุทรสาคร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) และกิจกรรม ทดสอบตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP : KBO) เชิญชวนชม ชิม ช้อป และร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายในงาน สินค้าดี U2T For BCG ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 22.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG และสร้างรายได้ เพิ่มยอดขายให้กับตำบล