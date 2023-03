รฟท.ชวนชมงาน Unfolding Bangkok ณ สถานีหัวลำโพง 18-26 มี.ค.

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน Unfolding Bangkok เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานครซึ่งมีอาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เป็นหนึ่งในสถานที่จัดงาน โดยร่วมกับ การเฉลิมฉลองครบรอบ 126 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย ในวันที่ 26 มีนาคม 2566ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การแสดงแสงสีเสียง และการแสดงหลากหลาย เพื่อสื่อถึงการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาจาก อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคตโดยสามารถเดินทางได้หลายวิธี ได้แก่- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สายสีน้ำเงิน สถานีหัวลำโพง- รถไฟชานเมือง และรถไฟธรรมดา ปลายทางสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)สามารถเช็คตารางเดินรถไฟได้จากลิ้งค์นี้ https://www.railway.co.th/Station/StationList - รถเมล์หลายเส้นทาง เช่น 1, 4, 25, 34, 35, 40, 46, 53, 73, 75, 85, 109, 113, 507, 542, 73กรายละเอียดกิจกรรมภายในงาน Unfolding Bangkok ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)1. การจัดแสดงไฟ THE WALL 2023 #LightingInstallation (18 - 26 มี.ค. เวลา 19.00 - 22.00) ใน 3 ธีม ได้แก่1st Scene The Door : กระจกทรงโค้ง บริเวณประตูทางเข้าสถานีรถไฟ ฉากเริ่มต้นในการเดินทางเพื่อเข้าสู่พื้นที่ภายในสถานี อันสะท้อนจินตนาการของผู้คนสู่ก้าวย่างใหม่ของการเดินทางที่กำลังจะเกิดขึ้น2nd Scene The People : โถงอาคารของสถานีรถไฟส่วนที่พักคอยโถงอาคารที่ได้รับการออกแบบแสงให้เป็นพื้นที่สำคัญ ให้ “ผู้คน” ได้ชมเสน่ห์ของสถานีรถไฟหัวลำโพงในมุมมองใหม่3rd Scene The Emotion : บริเวณชานชาลาพื้นที่แห่งการพบปะและจากลา แสงไฟจะช่วยสร้างอารมณ์ร่วมในการพบและจากลาของผู้คนในอดีต ที่เคยโดยสารรถไฟหัวรถจักรไอน้ำที่ผ่านกาลเวลามาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 22. การแสดงดนตรี #MusicPerformance (18 - 19, 24 - 26 มี.ค. เวลา 17.00 - 21.00) โดยมีวงไฮไลต์ อาทิ- Flower.far (18 มี.ค. เวลา 20:20 - 20:40)- Pro Musica (19 มี.ค. เวลา 17:00 - 18:00)- วงดนตรีสุนทราภรณ์ (24 มี.ค. เวลา 19.00 - 21.00)- Swing Dance at Hua Lamphong Railway Station by The Stumbling Swingout & Jelly Roll Dance Club (25 มี.ค. เวลา 20.00 - 22.00)- บางกอกระบำสุ่ม : Bangkok Random Dance (26 มี.ค. เวลา 16.00 - 18.00)3. การจัดแสดงขบวนรถไฟพิเศษและทัวร์ย้อนเวลาศึกษารถไฟ #SpecialShow (18 - 26 มี.ค. เวลา 10.00 - 22.00)- นิทรรศการ ‘ภารกิจชีวิตในโลกย่อสเกลรถไฟจำลอง’ (21 - 26 มี.ค. เวลา 10.00 - 22.00)#Tour- Restation บันทึกภาพจำ-หัวลำโพง By Res Drawing Gallery (25 - 26 มี.ค. เวลา 14.00 - 17.00)ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม : อินบ็อกซ์ทาเพจRes.- เย็นย่ำหัวลำโพง (18-19, 24 - 26 มี.ค.)ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม : bit.ly/3ywgfvB- Taste of Hua Lamphong: Hua Lamphong Culinary Explore ตอน มู เดิ(ร์)น ไชนีส (18 มี.ค. เวลา 14.00 - 17.30)ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม : bit.ly/3Tam3UN#FoodPopupCafè- เมนูริมราง (18 - 19, 24 - 26 มี.ค. เวลา 16.00 - 22.00)- Pop-up Café (18 - 19, 24 - 26 มี.ค. เวลา 16.00 - 22.00ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดของงานได้ทีเพจ Creative Economy Agencyเว็บไซต์ https://www.cea.or.th/th/single-project/Unfolding-Bangkok-Living-Old-Building