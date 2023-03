“หมอธีระ”เผย Molnupiravir และ Paxlovid ลดเสี่ยงเสียชีวิตผู้ป่วยโควิด

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 14 มีนาคม 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 45,914 คน ตายเพิ่ม 278 คน รวมแล้วติดไป 681,605,045 คน เสียชีวิตรวม 6,812,238 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ รัสเซีย ไต้หวัน โรมาเนีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 82.51 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 87.76



อัปเดตความรู้โควิด-19



1. สถานการณ์ติดเชื้อในญึ่ปุ่น



หลังจากเผชิญโควิด-19 มาแล้ว 8 ระลอก ผลสำรวจแอนติบอดี้พบว่าประชากรอายุช่วง 20s-40s ปีติดเชื้อไปราว 50% ในขณะที่วัยรุ่นนั้นติดเชื้อไปราว 60%



2. Molnupiravir และ Paxlovid ลดเสี่ยงเสียชีวิตได้ทั้งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งคนที่เคยฉีดวัคซีนและไม่ได้ฉีดวัคซีน



งานวิจัยล่าสุดจาก Fai Wan EY และทีมงานมหาวิทยาลัยฮ่องกง ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วป่วยนอนโรงพยาบาล จำนวน 16,495 คน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2565



พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส Molnupiravir และกลุ่มที่ได้รับยา Paxlovid นั้นจะช่วยลดเสี่ยงเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้ราว 13% และ 23% ตามลำดับ



3. ภาวะ Long COVID ในเด็ก พบได้ราว 23%



Zheng YB และคณะ จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ทำการทบทวนงานวิจัยทั่วโลกอย่างเป็นระบบ และทำการวิเคราะห์อภิมานเพื่อดูอัตราความชุกของภาวะ Long COVID ในเด็ก



พบว่า มีงานวิจัยทั้งสิ้น 40 ชิ้น กลุ่มประชากรรวม 12,424 คน



ลักษณะอาการผิดปกติเรื้อรังที่เกิดขึ้นนั้นคล้ายในผู้ใหญ่ เกิดได้ทุกระบบในร่างกาย



ทั้งนี้ยังพบอีกว่า ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่เป็น Long COVID นั้น ราว 14.89% จะยังคงมีอาการผิดปกติอย่างน้อย 1 อาการ ณ 12 เดือนหลังติดเชื้อ



นอกจากนี้ในเด็กที่อายุเกิน 10 ปีขึ้นไป จะเสี่ยงที่จะมีอาการ Long COVID มากกว่า และจะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะอักเสบในหลากหลายอวัยวะ (MISC) มากกว่า



...การใช้ชีวิตประจำวัน ควรป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ ไม่ประมาท



ระมัดระวังพฤติกรรมเสี่ยง การแชร์ของกินของใช้ และสถานที่แออัด



พยายามปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่ ที่ทำงาน ที่เรียน ที่กินดื่ม ที่เที่ยว ให้มีการระบายอากาศให้ดีกว่าในอดีต



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก ทั้งโควิด-19 และ PM2.5



อ้างอิง

1. https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001070846.pdf

2. Fai Wan EY et al. Effectiveness of Molnupiravir and Nirmatrelvir–Ritonavir in Hospitalized Patients With COVID-19. Annals of Internal Medicine. 14 March 2023.

3. Zheng YB et al. Prevalence and risk factor for long COVID in children and adolescents: A meta-analysis and systematic review. Journal of Infection and Public Health. 7 March 2023.