นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก "ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha" ระบุว่า การรายงานในที่ประชุม epidemiology, and prevention/life style and cardiometabolic health โดย ดร Erin Dooley ผู้เชี่ยวชาญทางระบาดวิทยาและคณะ จาก university of Alabama at Birmingham ระบุ 70 ยัน 90 ขวบ เดินเพิ่มทุก 500 ก้าว ลดโรคหัวใจเส้นเลือด 14%