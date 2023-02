WHO จับตาไข้หวัดนกที่เกิดในกัมพูชา ย้ำมนุษย์ยังมีความเสี่ยงต่ำ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วันนี้ (25 ก.พ.) ว่า พญ.ซิลวี ไบรแอนด์ หัวหน้าฝ่ายเตรียมการรับมือและป้องกันโรคระบาด องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงว่า WHO ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานสาธารณสุขของกัมพูชา เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในท้องถิ่น หลังมีการยืนยันเด็กหญิงคนหนึ่ง เป็นผู้เสียชีวิตจากเชื้อ H5N1 รายแรกนับตั้งแต่ปี 2557 และบิดาของเธอยังติดเชื้อด้วย โดยยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า เด็กหญิงคนดังกล่าวมีประวัติสัมผัสกับซากสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ หรือสัตว์ปีกยังมีชีวิตที่ติดเชื้อหรือไม่ และการได้รับเชื้อของผู้เป็นบิดา เป็นการถ่ายทอดระหว่างมนุษย์กับมนุษย์หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นกรณีที่เกิดขึ้นประปราย



ทั้งนี้ WHO ยังย้ำว่า ความเสี่ยงของโรคที่มีต่อมนุษย์ยังอยู่ในระดับต่ำ ขอให้รับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ปรุงสุกเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับซากสัตว์ปีกต้องสงสัยตายเพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดนก