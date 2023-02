ทีม USAR Thailand พร้อม "เซียร่า-ซาฮาร่า" กลับถึงไทยแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมต้อนรับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Thailand) 42 นาย พร้อมสุนัขกู้ภัย K9 น้องเซียร่า อายุ 7 ปี และ น้องซาฮาร่า อายุ 6 ปี สุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทริฟเวอร์ เพศเมีย ที่ได้รับการฝึกมาตรฐานตามหลักสูตรของ IRO (International Rescue Dog Organisation) หรือ องค์การสุนัขกู้ภัยโลก กลับจากภารกิจ Thailand for Turkiye ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี ซึ่งทีม USAR Thailand ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airline เที่ยวบิน KT64 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 10.00 น.



ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินเข้าไปรับทีม USAR Thailand 42 นาย และสุนัขกู้ภัย K9 ทั้งสอง ถึงด้านในเกต โดยไม่อนุญาตสื่อมวลชนติดตามเข้าไปทำข่าวและบันทึกภาพภายในเกตแต่อย่างใด



จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินออกมาพร้อมกับทีม USAR Thailand 42 นาย และสุนัขกู้ภัย K9 ทั้ง 2 ตัว โดยกล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการเดินทางไปช่วยเหลือครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของทีมค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยที่ทำภารกิจครั้งสำคัญร่วมกับนานาประเทศ ซึ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิศักดิ์ศรีประเทศไทย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลในด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและตุรกี



นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอชื่นชมทุกคน และขอบคุณตั้งแต่ผู้บังคับบัญชา รวมถึงทุกคนในทีม อะไรที่ต้องทำเพื่อประชาชนของทั่วโลก จะต้องมีความพร้อม เพราะตอนนี้โลกของเรามีความเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขก็ต้องดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังของคนทั้งโลก ความสัมพันธ์กับตุรกีก็เป็นไปด้วยดีอยู่แล้ว และพยายามจะเพิ่มความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่เรากำลังดำเนินการกันอยู่ด้วย ส่วนทุกคนในทีมที่เดินทางกลับมา ก็ขอให้คณะแพทย์ช่วยดูแลด้วย



พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับสุนัขกู้ภัย K9 ทั้ง 2 ตัวว่า "น่ารักนะ นั่งสงบเงียบเรียบร้อยนะลูกนะ" ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวต่อว่า "นี่คือวีรบุรุษทั้งหมด ขอให้ทุกคนปรบมือให้กับทุกคนในทีมที่เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตุรกี ขอชื่นชมและยกย่องในการเสียสละของทุกคน"



จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบเหรียญที่ระลึกจากทำเนียบรัฐบาล ให้กับทีม USAR Thailand พร้อมกับมอบเหรียญให้กับสุนัขกู้ภัย K9 น้องเซียร่าและซาฮาร่า โดยจับขาหน้าเพื่อให้มารับเหรียญแล้วระบุว่า "This for you ok ok" และพูดคุยกับเซียร่าและซาฮาร่าอีกว่า "สุขภาพแข็งแรงนะลูกนะ อายุอายุยืนยาวนะลูก ทำประโยชน์ให้กับประเทศต่อไป" ก่อนที่จะจับมือกับผู้ดูแลและขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง



ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมภายใต้ชื่อปฏิบัติการ "Thailand for Turkiye" โดยส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban Search and Rescue) หรือ USAR Thailand จำนวน 42 คน และสุนัขค้นหา K-9 จำนวน 2 ตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยกว่า 200 ชิ้น ร่วมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว โดยได้ตั้งฐานปฏิบัติการในเขต Antakya จังหวัด Hatay ซึ่งได้ออกสำรวจและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคาร โดยใช้อุปกรณ์โซนาร์และสุนัขค้นหา K-9 ในการระบุตำแหน่งผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารเพื่อให้ทีมท้องถิ่นนำร่างออกมาได้จำนวน 25 ราย รวมถึงยังได้ให้บริการทางการแพทย์และปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทีม USAR Thailand ได้ยุติการค้นหาผู้ประสบภัย เนื่องจากสิ้นสุดวงรอบการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย พร้อมทั้งส่งมอบภารกิจให้ทีมกู้ภัยท้องถิ่นดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ทีม USAR Thailand ได้ปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยร่วมกับทีมกู้ภัยนานาชาติจำนวน 86 ทีม สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้กว่า 300 คน