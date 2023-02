ชาวทวิตเตอร์แห่แสดงความเสียใจ-อาลัย"น้องดอม"

หลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ ดวงเพชร พรหมเทพ หรือ "น้องดอม" อดีตกัปตันทีมฟุตบอลเยาวชน "หมูป่าอะคาเดมี" และเป็น 1 ใน 13 กลุ่มผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ในถ้ำหลวง อุทยานเขานางนอน จ. เชียงราย เมื่อราว 5 ปีก่อน ได้มีการทวีตข้อความแสดงความเสียใจและความอาลัยจากชาวทวิตเตอร์ทั่วโลก รวมถึงบุคคลสำคัญและทีมนักข่าวที่เคยเกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กๆ ทีมฟุตบอล "หมูป่า" อาทิ



ฯพณฯ มาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ทวีข้อความแสดงความเสียใจเป็นภาษาไทย ว่า "ผมเสียใจที่ได้ยินข่าวว่าดอม ดวงเพชร พรมเทพ กัปตันทีมฟุตบอลหมูป่าจากเหตุการณ์ถ้ำหลวงเมื่อปี 2561 เสียชีวิตในสหราชอาณาจักร ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ของดอม"



ขณะที่นายเจมส์ ลองแมน นักข่าวจากสำนักข่าวเอบีซี นิวส์ ที่เป็นขวัญใจชาวไทยจากการมารายงานข่าวการช่วยชีวิตเด็กๆ ทีมหมูป่า เมื่อปี 2561 ได้ทวีตข้อความแสดงความเสียใจว่า "นี่มันน่าเศร้ามาก น้องดอม คนที่เคยรอดชีวิตจากน้ำท่วมถ้ำหลวง เพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่อังกฤษ น้องเป็นกัปตันทีมฟุตบอล หมูป่า และได้รับทุนนักกีฬาฟุตบอลมาศึกษาต่อที่โรงเรียนในเลสเตอร์"



ส่วน เลียม โคชแรน นักเขียนและนักข่าวทีมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสำนักข่าวเอบีซีนิวส์ ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ The Cave : The Inside Story of the Amazing Thai Cave Rescue ทวีตข้อความแสดงความเสียใจสั้น ๆ ว่า "ข่าวเศร้าจากอังกฤษ…ดวงเพชร พรหมเทพ กัปตันทีม ‘หมูป่า’ ผู้รอดชีวิตจากถ้ำหลวง เสียชีวิตแล้วที่อังกฤษ"



ด้าน คาริน เจียนโนนี ผู้ประกาศหลักของรายการข่าวโทรทัศน์ BBC World News ก็ทวีตข้อความแสดงความเศร้าเสียใจเช่นกัน พร้อมแนบข่าวการเสียชีวิตของ ‘น้องดอม’ ไว้ว่า "เศร้าเกินทน…หลังจากที่เขารอดชีวิตจากถ้ำหลวงมาแล้ว"



นอกจากนี้ ยังมีชาวทวิตเตอร์อีกเป็นจำนวนมากพากันทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ "น้องดอม"