"อมฤทธิ์"แจ้งลาออกใน MORE ทุกตำแหน่ง พิสูจน์ข้อหากล่าวปั่นหุ้น

บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) แจ้งว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฉบับที่ 27/2566 ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 18 ราย ต่อ บก.ปอศ. กรณีสร้างราคา หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE โดยการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ



MORE แจ้งว่า นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ตนเองในชั้นการสอบสวนต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.66 ซึ่งการลาออกดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด



ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนที่ว่างลง โดยจะอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก และจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งข้อมูลมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไป