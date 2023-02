"หมอธีระ"เผยผลวิจัยพบกลุ่มได้รับยา Interferon-λ ช่วยลดโอกาสป่วยโควิดได้ถึง 51%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 10 กุมภาพันธ์ 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 100,803 คน ตายเพิ่ม 560 คน รวมแล้วติดไป 676,943,983 คน เสียชีวิตรวม 6,777,023 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 89.61 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 74.1



...อินเตอร์เฟียรอน-แลมด้า (Interferon-λ) วิธีรักษาใหม่ ลดโอกาสป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลได้กว่า 50%



ข้อมูลวิจัยล่าสุดโดย Reis G และคณะ ได้เผยแพร่ผลการวิจัยโดยการให้ Interferon-λ ขนาด 180 ไมโครกรัม ฉีดเข้าในชั้นใต้ผิวหนังครั้งเดียว ในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในบราซิลและแคนาดา จำนวน 933 คน ภายใน 7 วันหลังจากที่มีอาการ เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 1,018 คน ที่ได้รับยาหลอก



ทั้งนี้มีการประเมิน ณ 28 วัน ว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีอัตราการป่วยจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และอัตราการป่วยจนต้องมารับการดูแลรักษาที่ห้องฉุกเฉินแตกต่างกันหรือไม่



พบว่า กลุ่มที่ได้รับยา Interferon-λ นั้นจะสามารถลดโอกาสป่วยจนต้องมารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ถึง 51% (RR 0.49: ช่วงความเชื่อมั่น 95% ตั้งแต่ 0.30-0.76)



ผลจากการวิจัยนี้เป็นข่าวดี ที่ทำให้เห็นว่า Interferon-λ น่าจะเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้สอดคล้องกับความรู้ที่ได้จากงานวิจัยก่อนหน้านี้โดย Santer DM และคณะ ที่เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ Nature Communications เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า Interferon-λ มีคุณสมบัติที่เร่งการกำจัดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ได้



...การใช้ชีวิตประจำวัน ควรมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ



ลดละเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง สถานที่ระบายอากาศไม่ดี



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก ทั้งโควิด-19 และ PM2.5



