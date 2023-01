"หมอธีระ"เผยงานวิจัยพบคนติดโควิดแต่เคยได้รับวัคซีนช่วยลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงได้ 6-12 เดือน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 21 มกราคม 2566 วันไหว้ในเทศกาลตรุษจีน



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 210,594 คน ตายเพิ่ม 1,346 คน รวมแล้วติดไป 672,812,935 คน เสียชีวิตรวม 6,742,014 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน บราซิล และสหรัฐอเมริกา



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 5 ใน 10 อันดับแรก และ 10 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 72.48 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 66.27



XBB.1.5 ในอเมริกา



สถานการณ์ปัจจุบันมีการกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค แต่มากในแถบตะวันออก



อัปเดตความรู้โควิด-19



1. งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ประเทศสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นว่า อาการผิดปกติหลังติดเชื้อโควิด-19 คือ Long COVID ในลักษณะปัญหาด้านความคิดความจำหรือสมาธิ (Brain fog) และอาการปวดกล้ามเนื้อ ดูจะมีความสัมพันธ์กับการที่ผู้ป่วยมีปริมาณไวรัสคงค้างในระบบทางเดินหายใจส่วนบนยาวนานกว่าคนที่ไม่มีอาการเหล่านั้น



2. งานวิจัยจากประเทศแคนาดา ทำการทบทวนผลงานวิจัยและวิเคราะห์อภิมานแบบถดถอย พบว่า การฉีดวัคซีน รวมถึงคนที่ติดเชื้อหลังจากเคยได้รับวัคซีนมาแล้ว สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงได้ราว 6-12 เดือน



สถานการณ์ไทยเรา



ช่วงนี้เทศกาลตรุษจีน ขอให้ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกหลานไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และการมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ กินดื่มเที่ยวในที่ที่คนแออัด



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



