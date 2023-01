"หมอธีระ"เผยรอบเดือนที่ผ่านมาทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้น 20%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 20 มกราคม 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 184,854 คน ตายเพิ่ม 876 คน รวมแล้วติดไป 672,392,899 คน เสียชีวิตรวม 6,737,823 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 17 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 90.03 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 90.18



อัปเดตจาก WHO



องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่รายงาน WHO Weekly Epidemiological Update เมื่อคืนนี้ 19 มกราคม 2566



หากเทียบกับ 4 สัปดาห์ก่อนหน้า พบว่ารอบเดือนที่ผ่านมา ทั่วโลกมีจำนวนเสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้น 20%



ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2565 ถึง 16 มกราคม 2566 พบว่าสายพันธุ์ Omicron ครองสัดส่วนการระบาด 99.9%



โดยเป็นตระกูลของ BA.5 ราว 70.5% ส่วน BA.2 นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตรวจพบ 15.7%



ณ ปัจจุบัน สายพันธุ์ย่อยที่ทาง WHO จับตามองอย่างใกล้ชิด ได้แก่



BF.7



BQ.1.x (รวมถึง BQ.1.1)



BA.2.75.x (รวมถึง BA.2.75.2 และ CH.1.1)



XBB.x (รวมถึง XBB.1.5)



สถานการณ์ปัจจุบัน BQ.1.x ครองสัดส่วนสูงสุดถึง 54.37% กระจายไปแล้ว 110 ประเทศทั่วโลก



ในขณะที่ XBB.x ซึ่งดื้อต่อภูมิคุ้มกันมากที่สุดนั้น แม้สัดส่วนตรวจพบราว 8.36% แต่ตรวจพบมากถึง 87 ประเทศแล้ว โดยสายพันธุ์ย่อยอย่าง XBB.1.5 ก็มีอัตราการขยายตัวของการระบาดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก และพบแล้วใน 38 ประเทศ ทั้งนี้ XBB.1.5 นี้มีการกลายพันธุ์ที่ทำให้มีคุณสมบัติทั้งดื้อต่อภูมิคุ้มกัน และความสามารถในการจับกับตัวรับ ACE2 ที่ผิวเซลล์เป้าหมายได้แน่นขึ้นกว่าเดิม ทำให้แพร่ได้ง่ายมากขึ้น



ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว



Wan EYF และคณะ จากสหราชอาณาจักร เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารการแพทย์โรคหัวใจระดับสากล Cardiovascular Research เมื่อ 19 มกราคม 2566 โดยทำการติดตามกลุ่มประชากรที่เคยติดเชื้อโควิดไปนาน 18 เดือน



สาระสำคัญคือ การติดเชื้อโรคโควิด-19 จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว



เด็กเล็ก หากติดโควิดและไวรัสอื่นพร้อมกัน จะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงมากขึ้น



Agarthis NT และคณะจากสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์ระดับสากล Pediatrics เมื่อ 18 มกราคม 2566



พบว่า เด็กเล็กต่ำกว่า 5 ขวบ หากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น RSV, Rhinovirus, Enterovirus ฯลฯ จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงมากขึ้นราว 2 เท่า



ผลการศึกษาต่างๆ ข้างต้น ตอกย้ำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่



ติดเชื้อแล้ว ไม่ใช่แค่ชิลๆ แล้วหาย แต่ป่วยรุนแรงได้ ตายได้ และเสี่ยงต่อ Long COVID ด้วย



ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ ยังเป็นเรื่องจำเป็น และช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแพร่เชื้อลงไปได้มาก



