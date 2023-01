ทส.จัดกิจกรรมวันเด็กฯ ปี 66 เด็กไทยยุคใหม่ ร่วมใจลดโลกร้อน 14 ม.ค.นี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เด็กไทยยุคใหม่ ร่วมใจลดโลกร้อน Go Green Go Together ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ที่สนามหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยา และซากดึกดำบรรพ์ โดยเน้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรณี ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ กิจกรรมวงล้อหรรษา ร่วมชมนิทรรศการ “เที่ยวอุทยานธรณีไทย ใส่ใจลดโลกร้อน” โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับหมวกไดโนเสาร์ DIY จำนวนจำกัด 500 ใบ



นอกจากนี้ กรมทรัพยากรธรณี ยังจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในส่วนภูมิภาค 6 แห่งทั่วประเทศ ที่พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จำหวัดลำปาง ,พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ,ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น ,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ,พิพิธภัณฑ์แร่ - หิน กรุงเทพมหานคร และ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี