"หมอธีระ"ฟันธงคลื่นการระบาดโควิดยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ไม่ได้สงบ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 5 มกราคม 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 294,942 คน ตายเพิ่ม 880 คน รวมแล้วติดไป 666,278,423 คน เสียชีวิตรวม 6,702,264 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 92.21 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 67.95



อัปเดต XBB.1.5 จาก WHO



องค์การอนามัยโลกออกมาแถลงเมื่อวานนี้ โดย Dr.Maria Van Kerkhove ได้สรุปผลการประชุมของ The Technical Advisory Group on Virus Evolution (TAG-VE)



ระบุว่าปัจจุบัน XBB.1.5 ระบาดไปแล้ว 29 ประเทศทั่วโลก



เดิมพบในอเมริกาและกระจายไปแถบยุโรป



ในปัจจุบันครองสัดส่วนการระบาดถึง 70% ในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา



คาดว่าอาจทำให้เกิดการระบาดระลอกถัดๆ ไปต่อจากนี้ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก



ทั้งนี้ XBB.1.5 นั้นถือเป็นสายพันธุ์ย่อยของ Omicron ที่มีสมรรถนะในการแพร่เชื้อสูงที่สุดในทุกสายพันธุ์ย่อยที่เคยพบมาจนถึงปัจจุบัน



The most transmissible subvariant...



เหตุใด XBB.1.5 จึงแพร่ได้เร็วกว่าสายพันธุ์ย่อยอื่นที่มีมา?



Cao YL และคณะ จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เผยแพร่ผลการศึกษาใน bioRxiv วันที่ 3 มกราคม 2566



พิสูจน์ให้เห็นว่า XBB.1.5 นั้นมีการกลายพันธุ์ต่อยอดจาก XBB.1 ทำให้มีคุณสมบัติทั้งเรื่องการดื้อต่อภูมิคุ้มกันอย่างมาก และสามารถจับกับตัวรับ ACE2 ที่ผิวเซลล์เป้าหมายได้แน่นกว่าเดิม



ทั้งสองคุณสมบัตินั้น คาดว่าเป็นคำอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์ย่อยนี้



มาตรการของสหภาพยุโรปในการรับมือท่องเที่ยวจีน



จากการประชุมล่าสุดเมื่อวานนี้ ประเทศในเครือสหภาพยุโรปได้ร่วมกันหารือวางแผนรับมือภายใต้กรอบการทำงาน Integrated Political Crisis Response (IPCR)



โดยได้มีการเผยแพร่ผลการหารือจาก Swedish Presidency of the Council of the European Union เมื่อคืนนี้ 4 มกราคม 2566



สาระสำคัญคือ จะร่วมกันใช้มาตรการต่างๆ ดังนี้



- แนะนำให้ผู้โดยสารทุกคน ไม่ว่าจะไป หรือมาจากจีน ใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ หน้ากาก FFP2/N95/KN95



- เน้นย้ำการปฏิบัติด้านสุขอนามัย การป้องกันตัว ให้แก่ผู้ที่เดินทางมาหรือไปที่จีน ทั้งในผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเครื่องบินและในสนามบิน



- คนที่เดินทางจากจีนไปยังทุกประเทศในเครือสมาชิกสหภาพยุโรป จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ โดยตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากจีน



- ให้แต่ละประเทศพิจารณาตามความเหมาะสม ในการดำเนินการสุ่มตรวจผู้โดยสารที่เดินทางจากจีน เมื่อมาถึงประเทศนั้นๆ และทำการตรวจสายพันธุ์ทุกรายที่ตรวจคัดกรองพบว่าติดเชื้อ



- ทำการตรวจน้ำเสีย และตรวจสายพันธุ์ของไวรัส จากเครื่องบินโดยสารที่มาจากจีน และจากสนามบิน



- ทำการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีน และวัคซีนเข็มกระตุ้น ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง



สำหรับไทยเรานั้น



ด้วยสถานการณ์รอบโลกในปัจจุบัน ฟันธงได้ว่า คลื่นการระบาดยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังไม่ได้สงบ



ปีกระต่ายนี้ ควรดำรงตนเป็นกระต่ายที่ตื่นตัว แต่ไม่ตื่นตูม ไม่หลงเชื่อข่าวลวงด้วยกิเลส รู้เท่าทันสถานการณ์ มีสติ ใช้ชีวิตไม่ประมาท ระแวดระวังป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ



ควรไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบตามกำหนด เพื่อลดเสี่ยงป่วยรุนแรง เสียชีวิต และ Long COVID



สำคัญที่สุดคือ การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง ระหว่างใช้ชีวิตนอกบ้าน ทำงาน เรียน หรือเดินทางท่องเที่ยว ก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



อ้างอิง

1. Yue C et al. Enhanced transmissibility of XBB.1.5 is contributed by both strong ACE2 binding and antibody evasion. bioRxiv. 3 January 2023.

2. Presidency Statement on the Coordination of COVID-19 Travel Measure. Swedish Presidency of the Council of the European Union. 4 January 2023.