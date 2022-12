'จาตุรนต์'แนะไทยควรตั้งการ์ดเตรียมพร้อมรับจีนเปิดประเทศ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Chaturon Chaisang ระบุว่า ข่าวจีนยกเลิกมาตรการเข้มงวดสำหรับโควิด และจะเปิดให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมปีหน้าเป็นเรื่องน่าสนใจติดตามอย่างมาก



การเปลี่ยนนโยบายอย่างกระทันหันของจีนครั้งนี้อาจส่งผล(ในทางที่ดี) ต่อเศรษฐกิจของจีนเองและต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากทั้งในเรื่องการผลิต การค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว



สำหรับประเทศไทย นอกจากเรื่องการลงทุนและการผลิตที่เชื่อมโยงกับจีน ที่กำลังเป็นความหวังอย่างมากก็คือการท่องเที่ยว ที่คาดหวังกันว่าปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยรวมประมาณ 20 ล้านคน จะเป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนด้วย



หากมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาเป็นจำนวนหลายๆล้านคน สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ยังมีปัญหาติดขัดมาตลอด



ที่วงการท่องเที่ยวร้องอยู่บ่อยๆ ก็คือเรื่องแรงงานในภาคบริการที่ยังขาดแคลนทั้งแรงงานไทยเองและแรงงานข้ามชาติ ระบบลอจิสติกส์ รถ เรือ ฯลฯและความปลอดภัยที่ยังเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เมืองไทยลดความเป็นเมืองน่าเที่ยวลงไป



แต่จากการที่จีนเปลี่ยนนโยบายอย่างกระทันหันและมีข่าวสับสนเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต ทำให้บางประเทศเช่นอินเดียเริ่มออกมาตรการเข้มงวดต่อนักท่องเที่ยวจากจีน และประเทศที่อาจมีชาวจีนไปเที่ยวมากๆรวมถึงไทย ด้วย เช่นเดียวกับในวันนี้ที่ญี่ปุ่นเองก็”กระชับพรมแดน”ให้คนที่เดินทางมาจากจีนทุกคนต้องตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศ ณ สนามบินและหากพบเชื้อจะต้องกักตัว7วัน อีกด้วย



ประเทศไทยกำลังถูกหางเลขไปด้วย



สถานการณ์เช่นนี้ประเทศไทยจึงควรเตรียมการเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนด้วยความระมัดระวัง ควรตั้งการ์ดไว้บ้างเช่นติดตามสถานการณ์ในจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้วงการธุรกิจและประชาชนได้ข้อมูลที่แท้จริง จะได้ไม่ตื่นตระหนกจนเกินเหตุหรือประมาทจนเกินไป ใช้มาตรการทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพติดตามตรวจสอบว่า โควิดที่อาจเข้ามาจากจีนเป็นสายพันธุ์ใด มีอันตรายมากกว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่ในไทยมากหรือไม่ เพื่อจะมีมาตรการรับมืออย่างเหมาะสมและทำให้ประเทศต่างๆที่มีคนเข้ามาเที่ยวในไทยจำนวนมากจะได้วางใจ



นอกจากนี้ ที่อยากเสนอให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาก็คือการช่วยเหลือประชาชนจีนที่เป็นข่าวว่ากำลังขาดแคลนอุปกรณ์และยาที่จำเป็นเช่น ATK ยาตามอาการและยาต้านไวรัส ถ้าองค์กรของรัฐหรือเอกชนไทยสามารถผลิตหรือหาซื้อได้มากๆก็น่าจะส่งไปให้หรือไปขายให้แก่รัฐบาลและประชาชนจีน คงช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนของชาวจีนได้บ้าง



มีสำนวนจีนว่า 患难见真情 (huànnànjiànzhēnqíng ) ความหมายก็เหมือน The friend in need is the friend indeed. นั่นแหละครับ