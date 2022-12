ปตท.มอบของขวัญให้คนไทยช่วงปีใหม่ ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 11 วัน

เพจ PTT Station โพสต์ระบุว่า OR เตรียมมอบของขวัญให้คนไทย เติมเต็มความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 11 วัน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษจากร้านค้าในเครืออีกเพียบ! มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ



PTT Station ไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด เป็นระยะเวลา 11 วัน (24 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66) พร้อมจัดกิจกรรม “เติมเต็มความปลอดภัยทุกการเดินทาง รับแบรนด์ฟรี! ที่ PTT Station” เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรี แบรนด์ซุปไก่สกัดขนาด 70 มล. ณ PTT Station ทั่วประเทศ ในวันที่ 2 ม.ค. 66



Café Amazon เมื่อซื้อเครื่องดื่มหรือสินค้า Café Amazon ชนิดใดก็ได้ใน PTT Station 30 สาขาบนเส้นทางสายหลักขาออกจากกรุงเทพที่ร่วมรายการ ในวันที่ 30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค 66 รับฟรี! กาแฟดริป Café Amazon (รสออริจินัล) 1 ซอง (ตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ร่วมรายการได้ที่ Facebook Page : Café Amazon)



FIT Auto จัดแคมเปญ “FIT Auto Tune Up” ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ ฟรี 35 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66 พร้อมเติมลมยางไนโตรเจน และเช็ดฆ่าเชื้อ Covid-19 ฟรี!



สำหรับผู้ใช้รถไฟฟ้า OR ได้ติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ ทั้งในและนอก PTT Station และทยอยเปิดให้บริการตามเส้นทางสายหลักครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อม Application EV Station PluZ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในการค้นหาสถานี และจองเข้าใช้บริการ โดยมี Call Center ให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง



OR ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ OR ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา โดย OR พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงเวลาด้วยสินค้าและบริการที่ครบครัน



สำหรับเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนใช้ความระมัดระวังในการขับรถเพื่อความปลอดภัย และขอให้มีความสุขกับเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับ