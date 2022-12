ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมงานวิ่ง GARMIN RUN ASIA SERIES 2022 ต้อนรับเช้าวันคริสต์มาส

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรมการแข่งขันวิ่งรายการ GARMIN RUN ASIA SERIES 2022 - THAILAND HALF MARATHON ณ อินดอร์ สเตเดียมหัวหมาก เขตบางกะปิ



สำหรับงาน GARMIN RUN ASIA SERIES 2022 - THAILAND HALF MARATHON จัดการแข่งขัน 3 ประเภท คือ Brave Start : Fun Run ระยะ 5 กิโลเมตร Explore Your Limit : Mini Marathon ระยะ 10 กิโลเมตร และ Keep It Up : Half Marathon ระยะ 21.1 กิโลเมตร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง และร่วมวิ่งในระยะ Half Marathon 21.1 กิโลเมตร เริ่มออกวิ่งเวลาประมาณ 04.00 น. จากจุดปล่อยตัวอินดอร์ สเตเดียมหัวหมาก วนไปเส้นทางด้านหลังถนนรามคำแหง กลับตัวบริเวณร่มเกล้าก่อนถึงทางเข้ามอร์เตอร์เวย์และวิ่งย้อนกลับมายังจุดเริ่มต้น โดยก่อนออกวิ่ง ผู้ว่าฯ ชัชชาติ คาดการณ์เวลาวิ่งของตนเองไว้ที่ 2 ชั่วโมง 10 นาที และแม้จะเริ่มมีอาการกล้ามเนื้อขาตึงตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่ 13 แต่ด้วยอากาศที่เย็นสบายในเช้าวันนี้ของกรุงเทพมหานคร ท้ายที่สุด ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เข้าเส้นชัยด้วยเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 57 นาที