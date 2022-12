สภาชาดไทยชวนบริจาคโลหิตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 26 ธ.ค.65 - 1 ม.ค.66

สภากาชาดไทยชวนคนสุขภาพดี มาส่งต่อโลหิตเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2565 รับทันทีของขวัญที่ระลึกปีใหม่ 2566 เป็นปฏิทินหนูแดง ปี 2566 ชุด คำถามยอดฮิตบริจาคโลหิต และเสื้อยืดลาย “Make a Wish New Year New Life”ผู้สนใจสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) เดอะมอลล์ (บางแค) ชั้น P เดอะมอลล์ (บางกะปิ) ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ (งามวงศ์วาน) ชั้น 5 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาท่าพระ ชั้น 1 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม สุขุมวิท ชั้น M บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)ทั้งนี้ สามารถเช็คสถานที่บริจาคโลหิตที่ร่วมโครงการได้ที่ https://shorturl.asia/heHyn