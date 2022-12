“หมอธีระ”แนะจับตาโควิดสายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 ดื้อต่อภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 25 ธันวาคม 2565...Merry X'mas...



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 364,266 คน ตายเพิ่ม 676 คน รวมแล้วติดไป 661,400,788 คน เสียชีวิตรวม 6,685,008 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส ฮ่องกง และไต้หวัน



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 17 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 95.92 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 89.94



สายพันธุ์ย่อยที่ต้องจับตามองในนิวยอร์ก



เป็นที่ทราบดีว่า Omicron นั้นเป็นสายพันธุ์ที่ครองการระบาดทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา



โดยขณะนี้ BQ.1.x (BQ.1 และ BQ.1.1) นั้นมีสัดส่วนการตรวจพบมากที่สุดถึง 81%



แต่ที่ตอนนี้หลายคนมองกันตาไม่กะพริบเลยคือ สายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 ซึ่งเป็นลูกหลานของ XBB ที่กลายพันธุ์เพิ่มขึ้นอีกหลายตำแหน่ง โดยหนึ่งในตำแหน่งที่กลายพันธุ์เพิ่มนั้นคือ F486P ซึ่งได้รับการประเมินโดย Bloom Lab และ Ryan Hisner ว่าทำให้ไวรัสมีสมรรถนะดื้อต่อภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นไปอีก รวมถึงมีสมรรถนะในการจับกับตัวรับ ACE2 ที่ผิวเซลล์ได้แน่นมากขึ้น ทั้งที่จากเดิมแล้ว XBB คือตัวที่ได้รับการประเมินจากการวิจัยที่ต่างๆ แล้วว่าเป็นสายพันธุ์ย่อยที่ดื้อต่อภูมิคุ้มกันมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา



ปัญหาที่สังเกตเห็นกันคือ XBB.1.5 นี้แพร่ระบาดมากที่นิวยอร์ก และขยายไปมากขึ้นเรื่อยๆ



มีการประเมินสมรรถนะการขยายตัวของการระบาดจาก XBB.1.5 พบว่าสูงกว่า BQ.1.1 ถึง 144%



หากประเมินดู จะพบว่าสัญญาณเช่นนี้ไม่ค่อยดีนัก เพราะสะท้อนให้เราเห็นว่าระลอกปัจจุบันของหลายประเทศทั่วโลกเป็นแบบซุปสายพันธุ์ (Variant soup) ที่มีสายพันธุ์ย่อยหลากหลายกระจายกันไป ยิ่งเป็นช่วงหน้าหนาว หน้าเทศกาล มีการเดินทางพบปะและท่องเที่ยวกันมาก ย่อมมีโอกาสที่จะกลายเป็นระลอกที่ยาวกว่าระลอกก่อนๆ ที่มักมีเพียงสายพันธุ์เดียวที่ครองการระบาด



ขณะนี้มีทั้ง BQ.1.1 ในยุโรปและอเมริกา XBB ในเอเชีย XBB.1.5 ในอเมริกา BF.7 ในจีนและอินเดีย รวมถึง BA.2.75.x ที่กระจายไปหลายหลายรวมถึงไทย



เดิมพันที่กำหนดธรรมชาติการระบาดของแต่ละประเทศคือ อัตราการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบและทันต่อสถานการณ์ระบาดในประเทศ และพฤติกรรมการป้องกันตัวของประชากรในแต่ละประเทศ



จะตัดสั้น หรือจะลากยาว ขึ้นอยู่กับสองเรื่องนี้ เพราะไม่สามารถพึ่งพาระดับนโยบายได้มากนัก เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่แข่งขันกันระหว่างประเทศจนยากที่จะกลับกระแสหลักได้



ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการป่วย การตาย และภาวะ Long COVID นั้นจะมากน้อยเพียงใด ย่อมมีผลจากสองปัจจัยข้างต้น ควบคู่ไปกับมาตรฐานการดูแลรักษา หยูกยาและวัคซีนที่ใช้มาในประเทศนั้น ว่ามีคุณภาพ และมีความเพียงพอ เข้าถึงได้หรือไม่



ดังนั้น จึงเรียนเน้นย้ำว่า การระบาดในไทยเรายังมีการติดเชื้อกันมากในแต่ละวัน



ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวเสมอ



หลีกเลี่ยงการใช้บริการที่กินที่ดื่มที่เที่ยวที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี หรือพนักงานบริการไม่ป้องกันอย่างดีพอ



ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบตามกำหนด



สำคัญที่สุดคือ การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง ปิดปากปิดจมูกให้ดี จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



สุขสันต์วันคริสตมาส และขอให้ดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดภัยไปด้วยกันครับ



อ้างอิง

Topol E. A new variant alert: The XBB.1.5 variant is on a growth spurt in the United States. 22 December 2022.