สภากาชาดไทยชวนคนสุขภาพดีมาส่งต่อโลหิตเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ป่วย

เพจศูนย์โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โพสต์ระบุว่า Happy New New Year 2023“ส่งความสุข บริจาคโลหิต ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”ชวนคนสุขภาพดี มาส่งต่อโลหิตเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ป่วยพิเศษสุดให้โลหิตส่งท้ายปีระหว่างวันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2565 รับทันทีของขวัญที่ระลึกต้อนรับปี 2566 ปฏิทินหนูแดง ปี 2566 ชุด คำถามยอดฮิตบริจาคโลหิต และเสื้อยืดลาย “Make a Wish New Year New Life”บริจาคโลหิตได้ที่• ศูนย์บริการโลหิตห่งชาติ สภากาชาดไทย• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง• หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง- สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)- เดอะมอลล์ (บางแค) ชั้น P- เดอะมอลล์ (บางกะปิ) ชั้น 3- เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ (งามวงศ์วาน) ชั้น 5- เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาท่าพระ ชั้น 1- ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม สุขุมวิท ชั้น M- บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)เช็คสถานที่บริจาคโลหิตที่ร่วมโครงการฯ คลิก https://shorturl.asia/heHyn มอบโลหิตเป็นของขวัญ สุขใจผู้ให้ สุขกายผู้รับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม- ใบสมัครผู้บริจาคโลหิต คลิก https://shorturl.asia/6Vke8 - Blood Donation Application Form Click https://shorturl.asia/tVUL8- ใบยินยอมของผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้บริจาคโลหิตอายุ 17 ปี) คลิก https://shorturl.asia/6sVUn เตรียมความพร้อมก่อนมาเป็น "ผู้ให้โลหิต"- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง- สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย- หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง- ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิต- รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง- งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมงเช็คคุณสมบัติ "ผู้ให้โลหิต" คลิก https://shorturl.asia/9XrWG