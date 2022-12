กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมแจก"ฟ้าทะลายโจร"เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงปีใหม่นี้ประชาชนมีการเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง ทั้งไข้หวัด ไอ เจ็บคอ หรืออาจมีอาการโควิด-19 ได้ ทั้งนี้ การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคดังกล่าวได้



ขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตยาฟ้าทะลายโจร เตรียมส่งมอบฟ้าทะลายโจร 6,700 ชุด โดยดำเนินโครงการผ่านแอปพลิเคชัน "Fah First Aid" ให้แก่ประชาชนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วย หรือจากการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Line Official Account "Fah First Aid" ที่พร้อมให้บริการในการสอบถาม ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ฟ้าทะลายโจร และสามารถลงความประสงค์ในการรับฟ้าทะลายโจรได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยพร้อมจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565-31 มกราคม 2566 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน



สำหรับประชาชนที่ต้องการยาฟ้าทะลายโจร หรือสอบถามข้อมูลเรื่องการใช้ยาฟ้าทะลายโจรครบวงจร สามารถรับบริการผ่าน Line Official Account "FahFirstAid" สามารถลงทะเบียนโดยการเพิ่มเพื่อน พิมพ์ในช่องทางไลน์ไอดี ว่า @fahdtam แล้วกดยอมรับยินยอมและรับทราบตามลำดับ ระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดบันทึกหน้าจอยืนยัน



นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทุกประเทศเร่งฉีดวัคซีนป้องกันให้กับประชาชน และไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยยังคงต้องดูแลตัวเองตามมาตราการ และต้องร่วมมือกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้การใช้ชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อได้



ทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา กรมฯ ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการศึกษาผลของการรับประทานยาฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ขนาด 180 มิลลิกรัมต่อวัน ติดต่อกัน 5 วัน สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโควิดที่มีไม่มีอาการ หรืออาการน้อยในระยะเริ่มต้นได้ ผ่าน 3 กลไกที่เกี่ยวข้องในการรักษาโควิด-19 คือ 1. การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส (ไม่ใช่ฆ่าเชื้อไวรัส) 2. ลดการอักเสบ ซึ่งมีผลในการลดอาการไข้ ลดอาการหวัด บรรเทาอาการ ไอ และเจ็บคอ และ 3. เพิ่มสารคุ้มกันบางชนิดในร่างกาย



ดังนั้น แม้ว่าเชื้อโควิด-19 จะเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆ ฟ้าทะลายโจรยังเป็นสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโควิดที่มีไม่มีอาการ หรืออาการน้อยในระยะเริ่มต้นได้ และในปัจจุบันยาฟ้าทะลายโจรได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยมีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงอีกด้วย



นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้มีความเป็นห่วงว่า การใช้ฟ้าทะลายโจรจะส่งผลข้างเคียง โดยเฉพาะส่งผลต่อตับ ต่อไต หากใช้ติดต่อกันเกิน 5 วันนั้น ยืนยันว่าไม่มีผลต่อตับต่อไตอย่างที่เป็นกังวลกัน



จากผลการวิจัยและรักษาของกรมการแพทย์แผนไทยฯ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ทำการวิจัยยืนยันว่าการใช้ฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ ในขนาด 180 มิลลิกรัมต่อวัน ทั้งในรูปแบบกินครั้งเดียวและกินต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีความปลอดภัย และไม่พบความผิดปกติการทำงานของตับและไต



สำหรับการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคโควิด-19 กรมฯ แนะนำให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรที่ปริมาณ 180 มิลลิกรัมต่อวัน ติดต่อกัน 5 วัน โดยในเด็กจะต้องพิจารณาปรับขนาดยาตามน้ำหนักตัว ซึ่งหากร่างกายได้รับปริมาณสารสำคัญในแต่ละวันอย่างถูกต้อง จะทำให้ยาฟ้าทะลายโจรสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ทั้งนี้ การใช้ฟ้าทะลายโจร สามารถใช้ได้ทั้งคนที่ได้รับการตรวจยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งในคนที่ติดเชื้อโควิดแต่ไม่แสดงอาการ รวมทั้งมีอาการน้อย อย่างไรก็ตาม การใช้ยาฟ้าทะลายโจร ยังมีข้อควรระวัง คือ ไม่ควรใช้ในสตรีตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร และหากมีอาการแพ้หลังรับประทาน เช่น ผื่นขึ้น หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ให้หยุดทันที และภายใน 3 วันอาการยังไม่ดีขึ้นควรขอรับคำปรึกษาจากแพทย์อีกครั้ง



นายแพทย์ธงชัย กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย กรมฯ ได้จ่ายยาฟ้าทะลายโจร ให้แก่ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข และประชาชนรวม 1,232,232 ราย หรือจำนวน 50,354,665 แคปซูล



ขณะเดียวกัน ทางกรมฯ ได้จัดทำช่องทางสำหรับขอรับความช่วยเหลือและ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาฟ้าทะลายโจร รวมถึงการใช้ยาสมุนไพร แนะนำอาหารเป็นยา และการดูแลรักษาอาการโควิด-19 เบื้องต้น โดยแพทย์แผนไทย ผ่าน Line Official Account (Line OA) Fah Fiest Aid ในการรักษาตัวของผู้ป่วยโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยมีผู้ลงทะเบียนกว่า 77,884 ราย เป็นผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 15,570 ราย โดยดำเนินการจัดส่งยาฟ้าทะลายโจรถึงบ้านผู้ป่วย 12,076 ชุด