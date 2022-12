'ดร.อนันต์'เผยผลวิจัยพบกลุ่มไม่ได้ฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มฉีดวัคซีนมากถึง 72%

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา ไบโอเทค โพสต์เฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana ระบุมีงานวิจัยชิ้นนึงตีพิมพ์ออกมาจากทีมวิจัยของแคนาดาเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกับการฉีดวัคซีนโควิด เห็นหัวข้อแล้วน่าสนใจดีครับว่ามันเกี่ยวอะไรกัน ทีมวิจัยตั้งสมมติฐานว่า ในกลุ่มคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนทั้งๆที่หน่วยงานของรัฐพยายามสื่อสารถึงความเสี่ยงของโควิด-19 ในสภาวะที่ร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันมาช่วย ความรู้สึกไม่อยากฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลใดๆ อาจเกี่ยวเนื่องไปถึงความอยากต่อต้าน หรือ ความไม่ใส่ใจในกฏจราจรเวลาอยู่บนท้องถนนด้วย



ทีมวิจัยไปเก็บข้อมูลจากประชากรใน Ontario มากกว่า 11 ล้านคน โดยมีประมาณ 16% ไม่ได้รับวัคซีนโควิด ตัวเลขผู้ประสบเหตุบนท้องถนนเมื่อนำมาเทียบกลุ่มที่ได้และไม่ได้วัคซีน พบว่า กลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มที่ฉีดวัคซีนมากถึง 72% ซึ่งคงจะสรุปอะไรมากไม่ได้ครับจากตัวเลขนี้ แต่ผลที่ตีพิมพ์ออกมาน่าสนใจดีครับ ทีมวิจัยมีเขียนสรุปไว้ใน paper ด้วยว่า . An awareness of these risks might help to encourage more COVID vaccination. ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนใจได้ขนาดไหนนะครับ แต่ก็ไม่ลองไม่รู้