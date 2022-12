กทม.จัดเทศกาล ‘BANGKOK For ALL #กรุงเทพฯเพื่อทุกคน’ 14-18 ธ.ค.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมมือกับเครือข่าย จัดเทศกาล ‘BANGKOK For ALL #กรุงเทพฯเพื่อทุกคน’ วันที่ 14-18 ธ.ค. 65 นี้ ตลอด 5 วัน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และบริเวณสกายวอล์ค แยกปทุมวัน เป็นเทศกาลที่จัดเพื่อ “ทุกคน” เต็มไปด้วยกิจกรรมที่ให้ทุกคนมามีส่วนร่วม รวมถึงเวิร์กช็อปเพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจการอยู่ร่วมกับคนพิการในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่ให้เป็นจริง



กรุงเทพมหานครได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลซึ่งตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี สำหรับปีนี้เป็นครั้งแรกของการเปิดพื้นที่กลางเมือง เพื่อเปิดประสบการณ์ร่วม และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมของคนทั้งมวล ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งดนตรี ศิลปะ การแสดง workshop เต็มพื้นที่ตลอดทั้ง 5 วัน รวมทั้งบูธขายสินค้าทำมือ ดนตรีสด Cover Dance นิทรรศการ และเวิร์กช็อปศิลปะที่จะทำให้เข้าใจการอยู่ร่วมกันมากขึ้น



สำหรับกิจกรรมไฮไลต์บางส่วนของเทศกาล ‘BANGKOK For ALL #กรุงเทพฯเพื่อทุกคน’ มีดังนี้



รถให้บริการ ทำบัตรประชาชนและบัตรคนพิการ (14-18 ธ.ค. 65) จาก กทม. โดยสามารถเดินทางมาทำได้ในงาน รถมีลิฟต์ยกรถเข็นสะดวกสบายสำหรับคนพิการ



บูธศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง (14-18 ธ.ค. 65) เตรียมความพร้อม กับศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางสู่การเรียนรวม 100% ให้คำปรึกษาและเตรียมพร้อมด้านการศึกษาแก่เด็กพิเศษ



รู้จักกับ Vulcan Coalition (14-18 ธ.ค. 65) โมเดลการจ้างงานผู้พิการในตําแหน่ง AI Trainer เรียนรู้นวัตกรรม AI Text-to-speech ผลงานของผู้พิการ



ทดลองเล่นเกม Nintendo ด้วยนวัตกรรมปลากด (16-18 ธ.ค. 65) อุปกรณ์กายภาพบําบัดสำหรับเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเกม ทําให้ผู้ใช้สามารถทํากายภาพบําบัดไปพร้อมกับการเล่นเกม



"ปากกาเล่นเส้น" (16-18 ธ.ค. 65) อุปกรณ์วาดเขียนสําหรับคนตาบอด ใช้เส้นไหมพรมจากปากกาเล่นเส้น ทําให้เกิดเป็นเส้นสายที่สัมผัสได้ คนตาบอดสามารถสัมผัสภาพและต่อเติมจินตนาการต่อไปได้อย่างไม่รู้จบ



blind theatre (16/18 ธ.ค. 65) สัมผัสประสบการณ์ปิดตาดูหนังเรื่อง “พรจากฟ้า”



เวิร์กช็อปเรียนรู้ภาษามือ (17-18 ธ.ค. 65) เวิร์กช็อปขั้นพื้นฐาน เรียนแล้วได้ลองสั่งอาหารด้วยภาษามือ



เปิดตัว LINE OA ‘Bangkok For ALL’ ช่องทางที่ผู้พิการจะได้ติดตามข่าวสาร สิทธิประโยชน์ของตัวเอง พร้อมรับส่วนลดสินค้าและบริการต่าง ๆ



พบกับดนตรีสดจากค่าย Lomabin และ Spacebar Music Hub และวงดนตรีคนพิการชื่อดัง S2S ได้ในวันที่ 17-18 ธ.ค. 65 บริเวณลานหน้าหอศิลป์ พร้อมจัดเต็ม Food Truck & Craft Market



เทศกาล ‘BANGKOK For ALL #กรุงเทพฯเพื่อทุกคน’ เป็นเทศกาลที่จะปักหมุดจุดเริ่มต้น ให้ทุกคนได้เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในเมืองใหญ่ พบกัน 14-18 ธ.ค. 65 ณ แยกปทุมวัน