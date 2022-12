ไทยขึ้นอันดับ 1 อาเซียน อันดับ 19 ของโลก ประเทศที่น่าพำนักอยู่ภายหลังเกษียณ

เว็บไซต์นิตยสาร U.S. News & World Report ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลสำรวจ "ประเทศที่น่าพำนักอยู่ภายหลังเกษียณ" (Best Countries for a Comfortable Retirement) ประจำปี 2022 ไทยได้รับการจัดอันดับขึ้นมาสู่อันดับที่ 1 ของอาเซียน และเป็นลำดับที่ 19 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 85 ประเทศโดยในกลุ่มประเทศอาเซียน อันดับประเทศที่น่าอยู่หลังเกษียณ มีดังนี้ (ตัวเลขในวงเล็บคืออันดับในระดับโลก)ไทย (อันดับ 19 ของโลก)ฟิลิปปินส์ (อันดับ 24 ของโลก)สิงคโปร์ (อันดับ 28 ของโลก)มาเลเซีย (อันดับ 29 ของโลก)อินโดนีเซีย (อันดับ 38 ของโลก)เวียดนาม (อันดับ 39 ของโลก)กัมพูชา (อันดับ 51 ของโลก)เมียนมา (อันดับ 68 ของโลก)ส่วนลาว และบรูไน ไม่ได้อยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้สำหรับอันดับของประเทศไทยนั้น เป็นการปรับขึ้นมา 1 อันดับจากปีที่แล้ว (2021)ทั้งนี้ เป็นการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน ได้แก่ คุณภาพชีวิต อัตราภาษี ความเป็นมิตร สภาพภูมิอากาศ การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน ระบบสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี และการมีค่าครองชีพที่ถูกส่วน ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดภายหลังเกษียณในระดับโลก 10 อันดับแรก ได้แก่ นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สเปน โปรตุเกส ออสเตรเลีย แคนาดา ลักเซมเบอร์ก อิตาลี ไอร์แลนด์ และ เนเธอร์แลนด์ที่มา : https://www.usnews.com/news/best-countries/best-countries-to-retire