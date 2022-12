“ดร.เสรี”ซัดจะต้องทนกันอีกนานแค่ไหน สิ่งที่ใช่ยังไม่เห็นทำสักอย่าง

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า "จะต้องทนกันอีกนานแค่ไหน ถ้าไม่ทน มีกระบวนการทางกฎหมายพอจะทำอะไรได้บ้างไหม หรือเราจะต้องทนไปจนครบ 4 ปีเลยหรือเปล่าคะ จะทนกันนานขยาดนั้นไหมคะ



ผู้บริหารต้อง Do the right thing คือทำสิ่งที่ควรทำ แล้วเขาเป็นเช่นนี้ไหม

ผู้บริหารต้อง Do things right คือถ้าทำอะไรต้องทำให้ดี แล้วสิ่งที่เขาต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเขานั้น มีอะไรที่เขาทำได้ดี จนมีค่าควรแก่การยกย่องบ้างคะ 1,300,000 จะว่ายังไงคะ ไม่อยากจะโทษ แต่อยากถามค่ะ"



ดร.เสรี โพสต์อีกว่า"แต่ละอย่างที่ทำมันไม่ใช่ สิ่งที่ใช่ยังไม่เห็นทำสักอย่างที่สัญญาไว้แบบมีเงื่อนเวลา บัดนี้เลยเวลาแล้วยังไม่ได้ทำ หลายอย่างคนอื่นเขาทำไว้ดีๆ ก็ไปยกเลิกให้หายไป อะไรที่ทำไม่ได้ ก็แก้ตัวแบบจ้อ อย่างไร้ตรรกะที่น่าเชื่อถือ ตกลงเขารู้หน้าที่เขาไหมคะ"