ทูตไอร์แลนด์เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯ กทม.ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายแพทริก เบิร์น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบกุญแจเมืองและหนังสือ Vanishing Bangkok the Changing Face of the City เป็นของที่ระลึก วานนี้ (30 พ.ย. 65) ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร



สำหรับการเข้าเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยกันเรื่องต่างๆ อาทิ การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง Nocebo (แม่บ้านหมอผี) ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่ 2 ที่ไอร์แลนด์ร่วมผลิตกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเรื่องแรกเป็นความร่วมมือระหว่างไอร์แลนด์กับสิงคโปร์ และเรื่อง Nocebo เป็นความร่วมมือกับประเทศฟิลิปปินส์ โดยหากมีโอกาสอยากให้มีการสร้างภาพยนตร์จากความร่วมมือของไอร์แลนด์และประเทศไทยด้วย ในส่วนของชาวไอริชในกรุงเทพฯ มีหอการค้าไทย-ไอร์แลนด์ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ชาวไอริชส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นครู หลายคนทำงานที่โรงเรียนนานาชาติ รวมไปถึงโรงเรียนต่างๆ ที่นี่ อีกทั้งยังมีเรื่องของการส่งเสริมให้ไอร์แลนด์เป็นสถานที่สำหรับนักเรียนไทยในการเรียนต่อ เนื่องจากเป็นประเทศในสหภาพยุโรปที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นต้น



นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ยังได้กล่าวว่า ตนได้ติดตามข่าวสารของประเทศไทยก่อนจะเข้ารับหน้าที่ ซึ่งเรื่องใหญ่ในช่วงครึ่งปีแรกคือเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้ติดตามเรื่องราว บทสัมภาษณ์ ภูมิหลังของผู้ว่าฯ ชัชชาติ และรู้สึกชื่นชม เคารพการทำงาน พลังงานและความมุ่งมั่นในการทำให้ชาวกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และหาแนวทางประสานความร่วมมือกันในการทำงานระหว่างไอร์แลนด์และกรุงเทพมหานครต่อไป