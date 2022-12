เพจพรรคเพื่อไทย โพสต์ระว่า จาก ‘พรุ่งนี้เพื่อไทย’ สู่แคมเปญเลือกตั้งใหญ่ ‘คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน’



4 ปีข้างหน้า ถ้ารัฐบาลเป็น ‘เพื่อไทย’ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิม



6 ธันวาคม 10.00 - 11.30 น. ขอเชิญชวนทุกท่าน รับชมภาพอนาคตของประเทศไทยที่จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล



‘คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน : Think Big, Act Smart, For All Thais’ งานประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565 พรรคเพื่อไทย



รับชมผ่านไลฟ์ที่เพจเฟซบุ๊ก และ ยูทูปพรรคเพื่อไทย