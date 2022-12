กรุงเทพฯ แซงสิงคโปร์ขึ้นอันดับ 6 "เมืองที่น่าอยู่และน่าทำงานที่สุดสำหรับชาวต่างชาติ"

InterNations ชุมชนออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติที่มีสมาชิกทั่วโลกกว่า 4.5 ล้านคน เปิดเผยผลสำรวจซึ่งได้รับการตอบกลับจากสมาชิกจำนวนกว่า 12,000 คน เกี่ยวกับ "เมืองที่น่าอยู่และน่าทำงานที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ" ในปีนี้ (2022) ผลปรากฏว่า เมืองที่ได้รับการโหวต 10 อันดับแรก หรือ Top10 จากทั้งหมด 50 เมือง ในการสำรวจครั้งนี้ ได้แก่อันดับ 1 เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน อันดับ 2 ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) อันดับ 3 เม็กซิโก ซิตี ประเทศเม็กซิโก อันดับ 4 ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส อันดับ 5 มาดริด ประเทศสเปน อันดับ 6 กรุงเทพฯ ประเทศไทย อันดับ 7 บาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 8 เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย อันดับ 9 อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอันดับ 10 สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นในหมู่ชาวต่างชาติที่มีต่อกรุงเทพฯ พบว่า ร้อยละ 79 ระบุว่า มีความสุขกับชีวิตโดยทั่วไป ร้อยละ 69 ระบุว่า มีความสุขต่อค่าครองชีพ ร้อยละ 54 ระบุว่า สามารถพบเพื่อนใหม่ได้ง่าย ร้อยละ 66 ระบุว่า มีความสุขต่ออาชีพการทำงาน ร้อยละ 69 ระบุว่า มีความสุขต่อความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต และ ร้อยละ 82 ระบุว่า มีความสุขต่อคุณภาพการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่มา : The top 10 cities to live and work abroad this year